Rouen. Football : derby normand entre Quevilly Rouen Métropole et l'US Avranches

Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Battus à Chambly (2-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) reçoivent leurs voisins de l'US Avranches (Manche) sur la pelouse du stade Robert-Diochon pour le compte de la 23e journée de National, vendredi 22 février 2019 à partir de 20 heures.

Deux équipes en besoin de points

Septièmes au classement, relégués à dix points du podium, les joueurs de Manu Da Costa vont devoir se remettre dans le sens de la marche s'ils veulent accomplir leur objectif de remontée en Ligue 2 en fin de saison, alors qu'il reste treize matches à disputer. En conférence de presse, cette semaine, le coach Manu Da Costa a d'ailleurs plusieurs fois insisté sur la nécessité "de faire des séries" de résultats positifs.

Comme souvent depuis quelques semaines, l'entraineur devra bricoler pour constituer son équipe. Cette fois, après la défense, c'est surtout le milieu de terrain qui est impacté avec les suspensions de Lucas Daury et de Valère Pollet. Indiscutables, Stanislas Oliveira et Timothée Taufflieb devraient être épaulés par Anthony Rogie. L'occasion pour le jeune Gustavo Sangaré de rentrer dans le groupe, lui dont Manu Da Costa dit le plus grand bien en attendant le bon moment pour le lancer dans le grand bain.

Du coté de l'US Avranches, les résultats sont un peu plus mitigés avec une 12e place au classement, mais les Manchois restent sur deux victoires probantes face à Tours (1-0) et Rodez (2-1), qui les éloignent de la zone rouge. La dynamique avant ce derby reste donc du coté de l'ancienne Basse-Normandie, mais les Rouges et Jaunes tenteront de faire mieux qu'au match aller, quand ils avaient partagé les points sur la pelouse d'Avranches (1-1).