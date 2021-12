Rouen. Football : derby normand entre Quevilly Rouen Métropole et Avranches

L'heure est à la révolte. Pour faire taire les détracteurs, une bonne fois pour toute, et pour ramener le club le plus vite possible à la place qui doit être la sienne dans ce championnat de National. Toujours derniers et privés de succès cette saison, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) reçoivent leurs voisins normands d'Avranches au stade Robert-Diochon pour un match de la 8e journée de championnat, le vendredi 20 septembre 2019 à partir de 20h.

Valider les petits signes encourageants

Si le début de saison des Rouges et Jaunes est très mauvais sur le plan comptable avec cette position de lanterne rouge, le voisin manchois réalise quant à lui un début de saison plutôt honorable avec déjà quatre victoires au compteur, un match nul et deux défaites pour une 6e place au final.

C'est donc face à un adversaire en pleine confiance, qui vient de s'imposer 2-1 à domicile contre Lyon-Duchère, que les joueurs de Manu Da Csota tenteront d'aller chercher leur première victoire à domicile. Pour ce faire, l'entraineur de QRM devrait compter sur un groupe à nouveau élargi avec les retours en défense de Richard Samnick ou de Prince Mendy. Devant, Lamine Ndao réintègre le groupe et devrait être capable de débuter la rencontrer ou de la terminer pour apporter plus de poids offensif.