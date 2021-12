Rouen. Football (N1) : QRM reprend confiance face à Dunkerque

Après un nul à Avranches lors du dernier match, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont retrouvé la confiance en s'imposant à domicile face à Dunkerque, équipe qui végète depuis le début de saison au fond du classement.

C'est à la 28e minute de jeu que les locaux vont ouvrir la marque sur un but inscrit par Tamuzo pour le seul but ce cette première mi-temps. Alors que le jeu avait repris cinq minutes, les visiteurs vont se mettre à nouveau dans la difficulté avec l'expulsion de Hamzaoui. Il faudra alors attendre que six minutes pour voir les joueurs de Manu Da Costa doubler la mise sur un bond débordement de Taufflieb qui place une superbe frappe sous la barre du portier adverse 2-0. Les Rouges et Jaunes semblent se diriger vers la victoire et vont enfoncer le clou grâce à un penalty transformé par Nanizayamo à la 84è minute 3-0.

Les joueurs de QRM remportent donc trois points cruciaux qui leur permettent de remonter à la 8e place du classement de National 1. De son côté, Avranches battu sèchement à Boulogne (0-4) est 11e au classement.

Prochain match pour les Normands au Mans, jeudi 27 septembre 2018.

A LIRE AUSSI.

Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole

Football : en National, Quevilly Rouen Métropole se ressaisit face à Boulogne-sur-Mer

Football: Quevilly Rouen Métropole termine l'année sur le podium!

Football: Quevilly Rouen Métropole prend la tête du National !

Football: Quevilly Rouen Métropole ne confirme pas face à Lens