Rouen. Football (National 1, 5e journée) : Avranches résiste, QRM confirme 

Marignane- QRM : 1-2

Une fois encore, on ne s'est pas ennuyé en matière de suspense sur un match des Quevillo-Rouennais. Après que les Sudistes de MArignane, promus cette saison en qualité de Champions de N2 ont ouvert le score rapidement par Temmar (10e), les hommes de Manu Da Costa ont su faire preuve de patience et d'application pour d'abord revenir, grâce à Daury à l'heure de jeu (61e) puis pour aller attraper les trois points de la victoire dans les dernières minutes sur une réalisation de Shamal (90e). Trois points qui permettent aux Normands de revenir dans la première partie de classement avec 8 points.

QRM : Souchaud, Mendy, Samnick, Toussaint, Beneddine, Pollet (Rogie 84e), Oliviera (cap), Daury, Shamal, Nanizayamo (Azbague 79e), Fumu-Tamuzo (Taufflieb 64e). Entr : Manu Da Costa

Buts : Marignane : Temmar (10e) ;QRM : Daury (61e) et Shamal (90e)

Avranches- Tours : 0-0

Et si le match des Avranchinais s'était arrêté à cette 23e minute face à Tours ? Pas impossible. Dans ce choc de leader, le début de match était voué à l'observation, chaque formation ayant clairement peur de l'autre. Mais à la 23e minute, Saunié se faisait exclure logiquement pour un tacle dangereux et non maîtrisé sur Filippi. La suite était courue d'avance. Avranches ne prenait pas le moindre risque et contenait de maladroits tourangeaux sans trop de soucis, Beuve étant présent à deux reprises pour assurer le point des siens, partage finalement logique. Même à 10 contre 11. Avranches demeure invaincu et 3e du classement avec 9 points.

Avranches : Beuve, Saunié, Séance, Bonenfant, Baya, Colin, Maziz (Bizolon 59e), Boateng (cap), N'diaye (Guyonnet 88e), Puel (Sissoko 73e), Hérelle. Entr : Frédéric Reculeau.