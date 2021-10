Avranches. Football (National) : soirée sans succès pour QRM et Avranches 

Avranches- Marignane : 2-3

Après le succès glané à Sannois, le stade René-Fenouillère attendait une vraie confirmation de ses Avranchinais face à Marignane, équipe qui n'a pas attrapé le moindre succès à l'extérieur. Et tout semble bien engagé quand à la demi-heure, Maziz ouvre la marque sur penalty (35e). Juste avant la pause, les Sudistes reviennent néanmoins dans la partie par Renault, de près (44e). Le coup est rude pour Avranches qui ne s'en relève pas. Dès la rentrée des vestiaires, Assoumin donne l'avantage aux banlieusards marseillais (48e) avant que Bru ne fasse le break, dans la foulée (51e). C'en est terminé des espoirs manchois, la réduction de l'écart d'Allouache étant trop tardive (88e). Avranches est 10e du classement avec 18 points.

Buts : Maziz (35e sp), Allouache (88e) pour Avranches, Renault (44e), Assoumin (48e), Bru (51e) pour Marignane.

QRM- Boulogne sur mer : 0-0

Entre des Quevillo-Rouennais affichant 6 victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites et des Nordistes exactement dans le même tempo à un petit but près au coup d'envoi, les débats sont logiquement très équilibrés. Pour les Normands, la défaite à Concarneau doit être effacée mais en première période, les rangs restent serrés dans les deux camps et rien ne filtre sur les buts de Souchaud et Mandanda. Le second acte est identique, QRM se procure la dernière situation sur un centre de Shamal mais la défense Boulonnaise s'en sort (88e). Un match nul qui ne restera pas dans les annales et qui apporte un point aux deux équipes, toujours 6e et 7e de National, avec désormais 23 unités.

QRM : Souchaud, R. Diarra, Samnick, Mendy, Beneddine, Pollet (Daury 79e), Oliveira, Rogie, Shamal, Macalou (Nanizayamo 58e), Fumu Tamuzo (Taufflieb 58e).