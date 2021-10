Avranches. Football (National) : à l'extérieur, fortunes diverses pour Avranches et QRM 

Sannois- Avranches : 1-3

Certaines victoires font beaucoup de bien dans une saison, celle obtenue par Avranches à Sannois devrait faire partie de celles-là. D'abord pris à la gorge par Sannois et sauvés par un nouvel arrêt décisif de Beuve qui repousse un penalty, les Manchois finissent par plier sur l'ouverture du score de Farade (30e). La pause passée, Avranches se métamorphose et égalise rapidement par son capitaine Boateng (50e), suivi de Rabei qui permet aux Normands de prendre l'avantage d'un tir croisé. Sannois ne s'en relève pas et Avranches continue, Colin venant boucler les débats d'un joli enchaînement à l'orée du temps additionnel (90e). Avec ce succès, Avranches revient à la 9e place avec 18 points.

Buts : Sannois : Farade (30e), Avranches : Boateng (50e), Rabei (59e), Colin (90e)

https://www.youtube.com/watch?v=CEOyI0L6rT4&feature=player_embedded

Concarneau- QRM : 2-1

Et pourtant, Quevilly-Rouen a joué à 11 contre 10 Concarnois pendant plus d'une heure... De quoi déclencher une foule de regrets pour les Normands puisque dès la 23e minute, Sinquin a été exclu, laissant, le pensait-on alors, le champ à une victoire pour les hommes de Da Costa. Il n'en fut rien puisque Concarneau a pris les devants dans la foulée par Jung (36e) avant de confirmer leur performance par un second but de Illien (65e). C'en était terminé des chances des normands qui sauvaient l'honneur par Samnick à quelques minutes du terme. QRM est 6e avec 22 points.

🎙Manu Da Costa : "Lorsque nous jouons une équipe réduite à dix, il ne faut pas s'endormir et continuer à réaliser les mêmes efforts. A partir de l'expulsion, nous avons été moins exigeant et moins rigoureux."#USCQRM pic.twitter.com/AJoyvCtppF — Quevilly Rouen M. (@QRM) November 23, 2018

Buts : Concarneau : Jung (36e), Illien (65e), QRM : Samnick (86e)