Avranches. National (4e journée) : Avranches grapille, QRM gagne ! 

QRM- Sannois : 1-0

Entre deux adversaires dépourvus de tout succès depuis le coup d'envoi de la saison, la partie s'annonçait tendue. Et l'entame de duel le fut. Sannois mettait Souchaud à contribution avant que Daury ne permettent aux Normands de prendre l'avantage à la demi-heure de jeu sur une remise de Shemal (31e). Un but qui va s'avérer décisif puisqu'en seconde période, QRM réussissait à préserver son avance quand Sannois manquait de précision dans la phase de conclusion. L'équipe de Manu Da Costa tient sa première victoire et équilibre son tableau de marche en tous points : 1 victoire, deux nuls, 1 défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés.

QRM : Souchaud, J. Mendy, Samnick, Toussaint, Beneddine, Pollet (Rogie, 63e), Oliveira, Daury, Shamal, Nanizayamo (Macalou, 86e), Fumu Tamuzo, entr : Manu Da Costa

Villefranche- Avranches : 0-0

En déplacement à Villefranche, promu, les Avranchinais ont longtemps été prudents, comme leurs adversaires. Pas la moindre occasion nette durant la première période. La seconde en revanche, fut d'un très bon rythme et percluse de situations de but de part et d'autre. Excellent dans son but, Beuve le gardien manchois a assuré l'essentiel aux siens. Dans le même temps, N'Diaye a trouvé la barre locale (70e) tandis que Maziz est venu buter sur le gardien sudiste (88e) pour une ultime occasion qui aurait pu s'avérer décisive. Avranches rapporte un point et poursuit son très bon début de saison.

Avranches : Beuve, Bonenfant, Danger, Séance, Baya, Guyonnet, Michel, Boateng, Maziz, Farnabe, N'diaye, Ebuya, Hérelle, Colin, Sissoko. entr : Frédéric Reculeau.