Avranches. Football (National, 3e journée) : Avranches maintient le cap, QRM tombe

Avranches- Pau : 1-0

Pendant longtemps, cette opposition aura ennuyé les uns par son manque de rythme ou passionné les autres par la bataille tactique qu'est constituait. PAs d'occasions nettes, peu de précision dans la zone de vérité et finalement, un superbe exploit pour débloquer le compteur Avranchinais, oeuvre de Paulin Puel. après un premier essai rasant le cadre (73e), Puel a signé le but du week-end en expédiant une frappe splendide de 25 mètres sous la transversale de Koné (79e). Suffisant pour propulser Avranches vers la victoire et vers la première place du championnat avec 7 points.

Avranches : Beuve, Bonenfant, Séance, Baya, Danger, Colin, Ndiaye, Michel, Boateng - Puel, Maziz, Hérelle, Guyonnet, Farnabe, Sissoko, entr : Fred Reculeau

But : Avranches : Puel (79e).

Cholet- QRM : 2-1

Comme beaucoup d'équipes qui auront ouvert le score dans cette 3e journée, QRM n'a pas tenu la distance à Cholet. Placés d'entrés sur les bons rails par un but magnifique de Daury, les Normands pensaient avoir fait le plus difficile mais l'attaquant Baouia renverse les débats à lui seul. D'abord juste avant la pause quand il offre l'égalisation à Rocheteau (43e), puis à dix minutes du terme quand il centre parfaitement pour Abbas dont la reprise fait mouche (81e). Battus; les hommes de Manu Da Costa n'ont toujours pas gagné dans ce championnat et pointent au 14e rang.

QRM : Souchaud, Marigard, Samnick, Toussaint, Azbague (Beneddine 79e), Oliveira, Shamal, Pollet (Taufflieb 70e), Daury, Fumu Tamuzo (Barthélémy 82e) - Nanizayamo, entr : Manu Da Costa.

Buts : Cholet : Rocheteau (43e), Abbas (81e), QRM : Daury (15e).