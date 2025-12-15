En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cross-Country. Deux Sottevillais remportent deux médailles aux Championnats d'Europe 2025

Sport. Aurélien Raja et Lucie Paturel ont remporté deux médailles d'argent aux Championnats d'Europe de cross-country 2025 à Lagoa au Portugal, dimanche 14 décembre.

Publié le 15/12/2025 à 16h53 - Par Margaux Fresnais
Cross-Country. Deux Sottevillais remportent deux médailles aux Championnats d'Europe 2025
Lucie Paturel (en Juniors) et Aurélien Raja (en Espoirs) ont remporté chacun une médaille d'argent, dimanche 14 décembre, lors des Championnats d'Europe de cross-country à Lagoa au Portugal. - Le Stade Sottevillais 76

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Aurélien Raja (en Espoirs) et Lucie Paturel (en Juniors) du Stade Sottevillais 76 ont représenté les couleurs de l'équipe de France lors des Championnats d'Europe de cross-country 2025 à Lagoa au Portugal. Ils ont chacun remporté la médaille d'argent dans leur course respective, dimanche 14 décembre.

Une fierté pour le Stade Sottevillais 76

Avec plusieurs médailles aux Championnats de France à son actif, le coureur de demi-fond du Stade Sottevillais 76, Aurélien Raja, obtient le meilleur résultat de sa carrière sous le maillot tricolore. Il remporte la médaille d'argent derrière l'Irlandais Nicholas Griggs et devant son coéquipier Pierre Boudy, qui remporte la médaille de bronze.

Pour ses débuts en équipe de France et pour sa première sélection internationale, Lucie Paturel a obtenu le meilleur résultat de l'histoire pour une U20 tricolore aux Championnats d'Europe de cross. Elle n'avait jusqu'alors jamais accédé à un podium national. Elle est seulement la deuxième junior à monter sur le podium, après Jade Le Corre en 2023.

Un parcours atypique

Le parcours à Lagoa, en Algarve, au sud du Portugal, était distinct de ce que l'on peut trouver en France. Un revêtement composé de graviers et de sable, et non un parcours boueux dans les sous-bois comme c'est souvent le cas en France. Un tracé atypique et vallonné, étroit et courbé, avec de nombreux virages compliqués. Dès les 50 premiers mètres après le départ, les athlètes ont dû gravir une butte, puis un brusque rétrécissement. Une difficulté identique pour l'arrivée, avec un virage en épingle, avant d'arriver devant une courte montée à la verticale jusqu'à la ligne d'arrivée. Entre les deux, des boucles avec de nombreuses côtes, des descentes et une multitude de virages.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux Raismes (59590) 998€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cross-Country. Deux Sottevillais remportent deux médailles aux Championnats d'Europe 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple