Cross-Country. Deux Sottevillais remportent deux médailles aux Championnats d'Europe 2025

Aurélien Raja (en Espoirs) et Lucie Paturel (en Juniors) du Stade Sottevillais 76 ont représenté les couleurs de l'équipe de France lors des Championnats d'Europe de cross-country 2025 à Lagoa au Portugal. Ils ont chacun remporté la médaille d'argent dans leur course respective, dimanche 14 décembre.

Une fierté pour le Stade Sottevillais 76

Avec plusieurs médailles aux Championnats de France à son actif, le coureur de demi-fond du Stade Sottevillais 76, Aurélien Raja, obtient le meilleur résultat de sa carrière sous le maillot tricolore. Il remporte la médaille d'argent derrière l'Irlandais Nicholas Griggs et devant son coéquipier Pierre Boudy, qui remporte la médaille de bronze.

Pour ses débuts en équipe de France et pour sa première sélection internationale, Lucie Paturel a obtenu le meilleur résultat de l'histoire pour une U20 tricolore aux Championnats d'Europe de cross. Elle n'avait jusqu'alors jamais accédé à un podium national. Elle est seulement la deuxième junior à monter sur le podium, après Jade Le Corre en 2023.

Un parcours atypique

Le parcours à Lagoa, en Algarve, au sud du Portugal, était distinct de ce que l'on peut trouver en France. Un revêtement composé de graviers et de sable, et non un parcours boueux dans les sous-bois comme c'est souvent le cas en France. Un tracé atypique et vallonné, étroit et courbé, avec de nombreux virages compliqués. Dès les 50 premiers mètres après le départ, les athlètes ont dû gravir une butte, puis un brusque rétrécissement. Une difficulté identique pour l'arrivée, avec un virage en épingle, avant d'arriver devant une courte montée à la verticale jusqu'à la ligne d'arrivée. Entre les deux, des boucles avec de nombreuses côtes, des descentes et une multitude de virages.