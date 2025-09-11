Athlétisme. "C'est une première d'avoir deux licenciés du Caen Athletic Club aux mondiaux"

Elle, c'est Flavie Renouard, spécialiste du 3 000 mètres steeple. Lui, c'est Mohammed Badru, sprinteur sur le 4x100 mètres. Leurs points communs ? Ils sont tous les deux licenciés au Caen Athletic Club (CAC) et sélectionnés pour les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon, du 12 au 21 septembre. Pour Loïc Revert, président du club : "C'est une fierté, car cela récompense tous les efforts qu'ils ont pu faire tout au long de ces dernières saisons. Flavie a déjà honoré les couleurs de la France à Budapest, mais c'est une première d'avoir deux licenciés du Caen Athletic Club aux mondiaux élite."

Une volonté de réussir

Flavie Renouard va participer à ses deuxièmes mondiaux, après avoir connu une expérience olympique à Paris. Pour Mohammed Badru, ce sera une grande première à ce niveau. Dans les deux cas, nous avons affaire à "deux athlètes qui ont la tête sur les épaules. Ils ont une très forte détermination, dans tout ce qu'ils entreprennent", précise Loïc Revert. "Flavie a eu des moments compliqués cette saison, notamment cette blessure aux côtes après une chute en juin. Mais elle s'est relevée, elle a gardé sa joie de vivre et s'est battue pour obtenir sa place", développe le président du CAC. Un profil que l'on retrouve aussi chez Mohammed Badru : "Depuis qu'il est tout jeune, il a des objectifs très clairs en tête. Il met tout en œuvre pour les atteindre. Et même si ces championnats sont une première, il a la chance d'être à l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et la performance) et de s'entraîner régulièrement avec ses coéquipiers." A l'approche de ces championnats du monde, au Japon, les deux athlètes ont déjà un objectif en tête : "Ils veulent atteindre la finale de leurs épreuves. C'est plus facile à imaginer pour Flavie, car elle est maîtresse de son destin. Pour Mohammed, ce sera plus difficile, car il faut aussi qu'il soit choisi parmi les quatre relayeurs sur les six sélectionnés", raconte Loïc Revert. Quoi qu'il en soit, ces deux athlètes continuent de faire la fierté du Caen Athletic Club. "Se qualifier à un championnat international, c'est déjà très bien et c'est méritant. Par contre, atteindre une finale mondiale, là vous franchissez un cap et c'est encore une marche de plus de franchie. Ce serait tellement beau de voir ça, car derrière ça fait rêver les plus jeunes qui sont au club", se satisfait le président caennais, qui a hâte de les soutenir devant son écran.

Pratique. Programme de compétition : Flavie Renouard : 15/09 les séries à 2h15. Si finale, le 17/09 à 14h57. Mohammed Badru : 20/09 les séries à 13h25. Si finale, le 21/09 à 14h20.