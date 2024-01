Athlétisme. Jeux Olympiques de Paris 2024 : le compte à rebours est lancé pour la Caennaise Flavie Renouard

Passé les fêtes, on retrouve une Flavie Renouard pétillante, grand sourire et bien dans ses baskets. Après une année 2023 sensationnelle, au cours de laquelle elle a obtenu les minimas pour les Jeux olympiques de Paris 2024, elle s'apprête à vivre l'une des saisons les plus déterminantes de sa carrière, à seulement 23 ans.

"Je veux être au top le jour J"

Flavie Renouard a réalisé les minimas pour les JO de Paris à Londres en juillet 2023 avec un record personnel à 9'09''07.

Spécialiste du 3 000m steeple, l'athlète licenciée au Caen Athletic Club est morte de faim. "J'ai hâte de croquer à pleines dents cette année pleine d'aventures", explique celle qui a avalé ses premiers kilomètres dès le 1er janvier 2024. Six mois après sa performance stratosphérique au Diamond League de Londres (9'19''07), la championne de France et d'Europe espoirs s'attaque à une saison sportive charnière. Après les championnats d'Europe en juin, les JO arrivent en point d'orgue. Tout est une question de dosage. "L'an dernier, j'avais fait beaucoup de courses pour atteindre les minimas. Là, c'est un confort. Je me concentre seulement sur quelques compétitions."

Flavie Renouard enchaîne 10 à 12 séances d'entraînement par semaine.

Pour participer à la fête à Paris, elle s'adjuge un programme très condensé de 10 à 12 séances d'entraînement hebdomadaires, que lui concocte son papa, entraîneur. "Je garde toujours un jour de repos dans la semaine." Ou presque. Car quand elle n'est pas sur la piste, l'étudiante en communication et marketing est assise derrière son bureau, 20 heures par semaine. Le 4 août, c'est la première fois qu'elle va courir devant 80 000 spectateurs, à domicile. "Je vais aussi me préparer psychologiquement pour ne pas paniquer. Je veux être au top le jour J, ambitionne-t-elle. C'est l'un des moments les plus forts de ma carrière. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour réussir." Réussir, ça veut dire quoi ? "Aller en finale !" Le sprint final est lancé.