Caen. Jeux olympiques 2024 : Anne-Laure et Pierre vont être juges officiels d'athlétisme au Stade de France !

Ils seront au plus près des athlètes. Pierre Boivin et Anne-Laure Esperet, tous les deux licenciés au Caen Athletic Club, ont été sélectionnés pour être juges officiels en athlétisme aux Jeux olympiques de Paris. Tous les deux originaires de la Manche, ils font partie des dix Normands sélectionnés. Anne-Laure, 45 ans, est plutôt spécialiste des sauts. Elle pratique par ailleurs le saut à la perche. Pierre, trésorier de la ligue d'athlétisme de Normandie, officie sur toutes les épreuves. "Ce qui me plaît, c'est d'être au contact des athlètes. Je me nourris de leurs émotions", explique Pierre, 35 ans, chef de jury lors des championnats de France Elite à Caen en 2022.

"Faire les Jeux olympiques,

c'est quelque chose d'unique"

De son côté, Anne-Laure a encore du mal à réaliser. "Faire les Jeux olympiques, c'est quelque chose d'unique. C'était à ne pas manquer", souligne-t-elle. Leur mission ? Faire respecter le règlement et mettre les athlètes dans les meilleures conditions. "Il vaut mieux le connaître par cœur pour prendre les décisions rapidement", explique cette professeure d'EPS. Pour les Jeux olympiques, les technologies ne sont pas les mêmes. "Par exemple, sur le saut en longueur, le franchissement de la ligne d'appel se détecte via une vidéo. Nous, on regarde directement sur la planche pour voir si l'athlète a mordu."

Pour Romain, ce ne sera pas une première au Stade de France. Il y a déjà officié il y a quelques années : "C'était au meeting de Paris. En chambre d'appel, j'avais remis les dossards à Usain Bolt et Christophe Lemaitre." Quant à Estelle, c'est une grande première alors, forcément, il y a un peu de trac. Les deux Caennais ne connaissent pas encore les tâches qui leur seront confiées au Stade de France. Ils devraient en savoir plus d'ici un mois.