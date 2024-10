[Replay] La flamme est arrivée à Caen : revivez cette journée exceptionnelle !

Le Groupe Le School of Rock, qui regroupe des élèves du collège Fernand Lechanteur (Caen), vient de terminer son concert à l’espace Victor-Vindé de la Pierre-Heuzé. « On a eu beaucoup de chance, c’était super de jouer ici et de voir la flamme olympique », confient Maïa Vannier, Baptiste Pujol et Chloé Vernhes.