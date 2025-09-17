Mondiaux d'athlétisme. La Caennaise Flavie Renouard est 13e de la finale du 3 000m steeple

Elle avait réalisé une énorme performance pour décrocher son ticket pour la finale. Flavie Renouard, originaire de Caen, participe aux championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon. Aujourd'hui, mercredi 17 septembre, elle disputait la finale du 3 000m steeple, sa discipline de prédilection.

Elle se classe 13e

Quelques jours auparavant, elle avait réalisé un chrono de 9 minutes 14 secondes et 69 centièmes pour se hisser en finale, pulvérisant ainsi son précédent record personnel. Mais la marche était trop haute pour jouer le podium en finale. L'athlète olympique se classe finalement 13e, avec un temps de 9 minutes, 25 secondes et 15 centièmes.