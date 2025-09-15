Mondiaux d'athlétisme. La Caennaise Flavie Renouard en finale avec un record personnel

C'était son souhait, elle l'a fait. Flavie Renouard, licenciée au Caen Athletic Club, a décroché son ticket pour la finale du 3 000m steeple aux championnats du monde d'athlétisme. Dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 septembre, à Tokyo au Japon, celle qui participait à ses deuxièmes mondiaux en élite a fait tomber son record personnel pour passer en finale.

Record battu de 3 secondes

Elle termine quatrième de sa série en 9 minutes 14 secondes et 69 centièmes. C'est presque trois secondes de moins que son précédent record obtenu l'été dernier, au meeting d'Oordegem en Belgique. Sa finale est ce mercredi 17 septembre, aux alentours de 14h57, sous réserve de modification par les organisateurs.