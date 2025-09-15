En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mondiaux d'athlétisme. La Caennaise Flavie Renouard en finale avec un record personnel

Sport. Dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 septembre, Flavie Renouard participait aux séries du 3 000m steeple. Elle a obtenu son ticket pour la finale.

Publié le 15/09/2025 à 09h11 - Par Jimmy Joubert
Mondiaux d'athlétisme. La Caennaise Flavie Renouard en finale avec un record personnel
Flavie Renouard s'est qualifiée pour la finale du 3 000m steeple, aux mondiaux de Tokyo. - Caen Athletic Club

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'était son souhait, elle l'a fait. Flavie Renouard, licenciée au Caen Athletic Club, a décroché son ticket pour la finale du 3 000m steeple aux championnats du monde d'athlétisme. Dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 septembre, à Tokyo au Japon, celle qui participait à ses deuxièmes mondiaux en élite a fait tomber son record personnel pour passer en finale.

Record battu de 3 secondes

Elle termine quatrième de sa série en 9 minutes 14 secondes et 69 centièmes. C'est presque trois secondes de moins que son précédent record obtenu l'été dernier, au meeting d'Oordegem en Belgique. Sa finale est ce mercredi 17 septembre, aux alentours de 14h57, sous réserve de modification par les organisateurs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Mondiaux d'athlétisme. La Caennaise Flavie Renouard en finale avec un record personnel
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple