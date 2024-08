JO 2024. Eric Delaunay, Amina Zidani, Flavie Renouard… Découvrez le résultat des Normands ce week-end

Plusieurs athlètes normands ont participé à une épreuve des Jeux olympiques ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 août. Certains doivent encore jouer ce dimanche soir. Malgré des déceptions, un Normand a tout de même goûté à l'or.

Il n'a pas participé aux combats, mais Luka Mkheidze a bien reçu lui aussi une médaille d'or remportée par l'équipe mixte de judo, portée notamment par Teddy Riner. Le Havrais est monté, samedi 3 août, sur la plus haute marche du podium en compagnie de tous les judokas français engagés aux Jeux.

De grandes désillusions

Enorme déception pour Eric Delaunay en tir skeet. Le Manchois ne s'est pas qualifié pour une deuxième finale olympique consécutive en individuel. Malgré une bonne première partie de qualifications, vendredi 2 août, il s'est fait éliminer au premier tour de mort subite le lendemain. Il peut encore aller chercher une médaille lundi 5 août en duo avec Lucie Anastassiou, duo couronné champion d'Europe en 2024.

Elle venait chercher la médaille d'or à Paris dans la catégorie des moins de 57kg. La boxeuse du Havre Amina Zidani s'est fait surprendre d'entrée par une boxeuse philippine, vendredi 2 août. "C'est la douche froide, je l'accepte et je vais de l'avant", a-t-elle commenté sur ses réseaux sociaux.

• A lire aussi. Paris 2024. Découvrez quels sont les Normands présents aux Jeux olympiques

Mais aussi…

La marche était trop haute pour Flavie Renouard. Elle entrait en compétition ce dimanche 4 août dans sa discipline du 3 000m steeple. Elle a terminé 10e de sa qualification. Il fallait être dans les cinq premières pour accéder à la finale.

Pas de miracle pour Kevin Vauquelin. Le cycliste bayeusain a terminé 34e de la course en ligne, samedi 4 août. Il a pu tout de même se satisfaire de la victoire de ses deux coéquipiers français Valentin Madouas et Christophe Laporte, parés d'argent et de bronze.

Les Françaises du hockey sur gazon, qui comptent parmi elles l'Yvetotaise Gabrielle Verrier, ne seront pas au rendez-vous des quarts de finale. L'équipe de France a perdu 7-1 contre la Chine, samedi 3 août, et est éliminée de la compétition.

Des débuts compliqués pour le duo normand Camille Lecointre - Jérémie Mion, engagé dans l'épreuve de 470 mixte en voile. Après deux jours de qualification, ils pointaient samedi à la 8e place du classement. Ils sont remontés à la 5e place après deux nouvelles courses ce dimanche. Le podium est atteignable.

• A lire aussi. Jeux olympiques. Combien rapporte vraiment une victoire ?

Au programme

Les basketteuses Dominique Malonga et Marine Johannès jouent avec l'équipe de France leur dernier match de groupe face à l'Australie, dimanche à 21h. Elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale qui auront lieu mercredi 7 août.

Après avoir décroché la médaille de bronze en saut d'obstacles par équipe, Julien Epaillard veut aller chercher une médaille en individuel dans cette même catégorie. Il doit d'abord se qualifier ce lundi 5 août pour prétendre à une place sur le podium le lendemain. Kevin Staut, lui, ne participera pas. Son cheval est forfait.