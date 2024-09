Le Havre. Mion et Lecointre parmi les favoris en voile 470

C'est la ville de Marseille qui a été retenue pour organiser les épreuves de voile.

"Un petit marathon"

Les épreuves de dériveur mixte débuteront le vendredi 2 août. "Il y a six jours de course avec deux manches par jour, pour établir un classement. Les dix meilleurs duos se disputeront la médaille." C'est donc un défi sur la longueur. "Je compare cela au Tour de France : on peut gagner une étape sans pour autant finir sur le podium. Il faut être le plus régulier possible, il y a onze manches, six jours de course, dans des conditions variées, avec ou sans vent, etc. C'est un petit marathon, mais on a hâte !", conclut Jérémie Mion. La Medal Race, ultime course des Jeux, débutera le mercredi 7 août, à 11 heures.

Leur historique

Il s'agira de la troisième olympiade pour Camille Lecointre, native de Sainte-Adresse, qui avait décroché la médaille de bronze à Rio avec Hélène Defrance et à Tokyo avec Aloïse Retornaz. Jérémie Mion participera quant à lui à ses troisièmes JO. Il était auparavant associé à Sofian Bouvet (Rio 2016) et Kévin Peponnet (Tokyo 2020). Le dériveur 470 devient une discipline mixte pour cette olympiade.