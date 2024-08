Paris 2024. Il n'y aura pas de médaille pour les Havrais Camille Lecointre et Jérémie Mion

Le plan d'eau de Marseille n'aura pas réussi au couple mixte Camille Lecointre et Jérémie Mion. Les Havrais étaient engagés en dériveur 470 lors de ces JO de Paris 2024. Mardi 6 août, les sportifs ont réussi à se qualifier pour la Medal race de mercredi en terminant 7e du général, mais l'écart est trop important avec les premiers pour réussir à décrocher une médaille.

Grosse déception

C'est un coup dur pour le duo alors que la flotte des 470 n'a couru que deux courses, mardi. La troisième a été annulée faute de vent. Camille Lecointre et Jérémie Mion comptaient pourtant sur cette dernière épreuve pour réduire l'écart de points sur les leaders et s'octroyer une chance de remporter une médaille. "On a dit au revoir à la médaille d'or aujourd'hui, déclare Camille Lecointre, Forcément il y a énormément de déception parce que c'était l'objectif."

Jérémie Mion en est conscient, le début des épreuves n'a pas été à la hauteur. "On a mis du temps à rentrer dans la compétition, dans les trois premières manches. Et aujourd'hui c'était compliqué, tactiquement, comme tout le monde le dit. Mais ça n'empêche que nous avions le truc à portée de main, nous étions bien engagés dans la course. C'est dur à dire. Nous nous sommes peut-être un peu trompés sur le dernier bord de vent arrière."

Ce mercredi 7 août, le duo tricolore prendra le départ de la Medal race avec l'envie de démontrer à quel point ils sont de grands champions.

Performances

Camille Lecointre a été 4e à Londres (2012) et deux fois médaillée de bronze à Rio (2016) et Tokyo (2021). Jérémie Mion, lui, a fini 7e à Rio (2016), 11e à Tokyo (2021).