Le Havre. Dernière ligne droite avant les Jeux 2024

"A chaque fois, elle n'a que trois jours pour défaire et refaire ses valises !" Achrafe Benchadlia, mari et agent d'Amina Zidani, le confirme : à sept mois des Jeux olympiques de Paris, le rythme s'intensifie pour la boxeuse originaire du Havre. Après l'Espagne, ce mois-ci, elle prendra la direction de la Bulgarie puis de l'Italie. "Nous avons beaucoup de stages. C'est très enrichissant, car on n'a pas l'habitude d'avoir des oppositions avec les Chinoises ou les Colombiennes, des pays très lointains", détaillait la sportive à Tendance Ouest depuis la Colombie, en décembre. "Ce qui est difficile, c'est d'être loin de la famille, le décalage horaire, etc. Mais je vis mes plus belles années, c'est du pur plaisir", estime l'athlète, qui se dit "beaucoup moins stressée" depuis sa qualification officielle pour les JO.

"Les JO, c'est notre Graal"

La qualif', Jérémie Mion et Camille Lecointre ne l'ont pas encore obtenue officiellement mais, après leur victoire au Test Event l'été dernier, ils se placent parmi les favoris en 470. Cette discipline de la voile olympique devient mixte, pour les Jeux de Paris. "Toute la hiérarchie a été un peu chamboulée en début d'olympiade, il n'y a que des nouveaux équipages. L'enjeu, c'est de s'assurer que l'on progresse au même rythme que les autres et de rester dans le train de tête", commente la navigatrice qui a tiré ses premiers bords à la Société des Régates du Havre, comme son coéquipier. Entre stages à l'étranger et semaines d'entraînement chez eux à Marseille - sur le plan d'eau où se dérouleront les épreuves des Jeux - la période hivernale est intense. Séances de cardio et de musculation le matin, préparation du bateau, navigation l'après-midi, briefing et récupération en soirée… "On n'est pas loin d'être à fond, poursuit Camille Lecointre. Au fur et à mesure de l'échéance, il faudra penser à garder un peu de fraîcheur." Jérémie Mion rappelle que "l'hiver sert aussi à mesurer le matériel, tester des choses pour ne plus se poser de questions une fois la saison des compétitions lancée. C'est le cœur de notre discipline." Pour le duo, le championnat du monde prévu fin février aux Baléares sera le dernier grand rendez-vous avant les Jeux.

Margaux Bailleul, licenciée de la Société Havraise d'Aviron, attend elle aussi de décrocher son ticket pour Paris. "On est dans la dernière ligne droite. Pour l'instant, on travaille encore le foncier (musculation, cardio…), mais ce sont les derniers ajustements", détaille l'athlète, qui court désormais en catégorie deux de couple avec Emma Lunatti. Pour parcourir les 2km de l'épreuve, il faut ramer entre 6 minutes 30 et 8 minutes. "On est entre le sprint et l'endurance, résume la rameuse. Il faut travailler l'aérobie, on fait beaucoup de courses de 20km en ce moment. Plus on approchera de la compétition, plus on travaillera la vitesse." Bateau, rameur, musculation, natation, course à pied… Margaux Bailleul travaille tout cela à la fois. "Il n'y a rien à réinventer", estime la Havraise. Année olympique ou non, le programme d'entraînement est le même, les adversaires aussi. Mais la rameuse le reconnaît : "Les jeux olympiques restent notre Graal."