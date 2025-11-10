En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Sport. Ce jeune Granvillais fait tomber un record vieux de 52 ans

Sport. Eliott Edeline a réalisé un exploit, samedi 8 novembre. Il a battu le record de la Manche en saut à la perche en salle pour sa catégorie, en minime moins de 16 ans. Le dernier avait été réalisé il y a 52 ans.

Publié le 10/11/2025 à 11h35, mis à jour le 10/11/2025 à 12h00 - Par Thibault Lecoq
Eliott Edeline, 14 ans, a effacé le record de la Manche du saut à la perche en salle chez les minimes, samedi 8 novembre. - Jean-Pascal Edeline

Un record vieux de 52 ans est tombé samedi 8 novembre. Il s'agit du record de la Manche en saut à la perche en salle en catégorie minime, donc moins de 16 ans. Ce nouveau record a eu lieu lors d'une épreuve de triathlon d'athlétisme à Mondeville. Les athlètes concourent dans trois disciplines différentes d'athlétisme, souvent une course, un lancé et un saut. Eliott Edeline, 14 ans, a donc réalisé un saut à la perche en salle à 4,13m. Le dernier record datait du 17 février 1973 avec 4,10m. Il était détenu par un Tourlavillais, Pascal Buléon.

Eliott Edelin, licencié du Granville AC, réalise une belle performance car il prend aussi la tête provisoire du classement national du triathlon chez les moins de 16 ans. En septembre, il avait sauté à 4,15m en extérieur, preuve de sa grande forme. La suite de la saison s'annonce prometteuse !

