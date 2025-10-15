Alençon. La carte de fidélité des commerçants du centre-ville officiellement lancée

Comment dynamiser le commerce dans le centre-ville d'Alençon ? L'association Les Vitrines d'Alençon, anciennement Shop'In, propose une carte de fidélité multicommerces depuis ce mercredi 15 octobre. Cette initiative a pour ambition de redonner de la visibilité et de l'attractivité aux commerces d'Alençon. Grâce à cette carte, les consommateurs peuvent désormais cumuler les avantages et profiter d'offres exclusives dans l'ensemble des magasins partenaires.

Comment ça fonctionne ?

Les clients détenteurs d'une carte cagnottent automatiquement un pourcentage du montant de leurs achats dans l'ensemble des commerces participants (1% dans les commerces alimentaires, 2% dans toutes les autres boutiques). Cette cagnotte peut ensuite être utilisée à tout moment dans l'un des commerces adhérents au programme. "La carte de fidélité est un outil simple et moderne. Nous voulons qu'elle devienne un réflexe, que chaque Alençonnais l'ait sur lui", écrit Sébastien Lange, le président des Vitrines d'Alençon, dans un communiqué.

Elle s'obtient en format physique ou dématérialisé chez les commerçants partenaires, au bureau de l'association et sur le site internet, pour également retrouver les commerces participants, leurs horaires, des offres exclusives et des bons plans. Pour pouvoir être mise en place, cette carte de fidélité bénéficie de subventions "conséquentes" de la Ville d'Alençon, attribuées dans le cadre du soutien au commerce de proximité.

Des cartes cadeaux pour cagnotter

En complément du programme de fidélité, l'association va aussi déployer sa propre carte-cadeau. Elle sera disponible à partir du 1er novembre. Elle pourra être créditée du montant de son choix et sera disponible exclusivement au local des Vitrines d'Alençon. Tous les particuliers bénéficieront du cagnottage à l'achat de la carte-cadeau et à sa dépense, selon les conditions du commerce. Les Vitrines d'Alençon annoncent également la sortie prochaine d'un catalogue en version papier répertoriant tous les commerces adhérents.