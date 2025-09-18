Alençon. Une carte de fidélité multicommerces pour dynamiser le centre-ville

Visibilité, attractivité et développement de l'activité. Voilà ce que Sébastien Lange, président de l'association Les Vitrines d'Alençon, souhaite apporter aux commerçants du centre-ville alençonnais.

Au mois de mai, l'association, jusqu'ici connue sous le nom de Shop'In, a changé d'identité et porte désormais un nouveau projet. "L'ancienne association a permis de dynamiser le centre-ville grâce à des animations variées, qui ont créé du lien entre les commerçants et les habitants, raconte Sébastien Lange. Ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est développer des actions commerciales pour faire connaître aux consommateurs l'ensemble de l'offre du centre-ville", poursuit-il.

Plusieurs projets

Au total, une trentaine de commerçants ont travaillé ensemble pour établir les nouveaux projets des Vitrines d'Alençon. "Tout est validé par la Ville", se réjouit le président de l'association. "Tout d'abord, on a pu remettre la musique dans le centre-ville pour le redynamiser. On a également relancé la braderie de septembre, qui a été rencontré un vrai succès", poursuit-il avant d'ajouter que la fréquentation des commerces est en légère hausse depuis la mise en place de ces animations.

Grande nouveauté dès le 1er octobre : le lancement d'une carte de fidélité multicommerces qui permettra aux consommateurs d'obtenir des bons d'achat à faire valoir dans l'ensemble des commerces participants. "Elle pourra être physique ou dématérialisée sur téléphone", annonce Sébastien Lange.

Comment ça marche ?

Gratuite, la nouvelle carte de fidélité pourra être utilisée dans de nombreux commerces du centre-ville. "Pour chaque achat, le client obtiendra un montant d'achat sous forme de cagnotte. Il pourra ensuite dépenser cet argent chez tous les commerçants qui participent à l'action", détaille le président des Vitrines d'Alençon.

Sebastien Lange sur la nouvelle carte de fidélité Impossible de lire le son.

Pour obtenir le précieux sésame, les habitants devront renseigner leur numéro de téléphone ou leur adresse mail. "On s'aperçoit que les centres commerciaux ont la capacité et les moyens de faire de la publicité, ce que n'a pas un commerçant indépendant. L'objectif, en collectant ces informations, c'est de pouvoir informer les gens sur tout ce qui se passe dans le centre-ville", conclut Sébastien Lange.