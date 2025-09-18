En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. Une carte de fidélité multicommerces pour dynamiser le centre-ville

Economie. L'association des Vitrines d'Alençon, anciennement connue sous le nom de Shop'In, s'apprête à lancer une carte de fidélité multicommerces pour redynamiser le centre-ville. Gratuite, elle permettra aux consommateurs d'obtenir des bons d'achat à faire valoir dans l'ensemble des commerces participants.

Publié le 18/09/2025 à 08h33 - Par Martin Patry
Alençon. Une carte de fidélité multicommerces pour dynamiser le centre-ville
Sébastien Lange, nouveau président des Vitrines d'Alençon, veut redynamiser le centre-ville. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Visibilité, attractivité et développement de l'activité. Voilà ce que Sébastien Lange, président de l'association Les Vitrines d'Alençon, souhaite apporter aux commerçants du centre-ville alençonnais.

Au mois de mai, l'association, jusqu'ici connue sous le nom de Shop'In, a changé d'identité et porte désormais un nouveau projet. "L'ancienne association a permis de dynamiser le centre-ville grâce à des animations variées, qui ont créé du lien entre les commerçants et les habitants, raconte Sébastien Lange. Ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est développer des actions commerciales pour faire connaître aux consommateurs l'ensemble de l'offre du centre-ville", poursuit-il.

Plusieurs projets

Au total, une trentaine de commerçants ont travaillé ensemble pour établir les nouveaux projets des Vitrines d'Alençon. "Tout est validé par la Ville", se réjouit le président de l'association. "Tout d'abord, on a pu remettre la musique dans le centre-ville pour le redynamiser. On a également relancé la braderie de septembre, qui a été rencontré un vrai succès", poursuit-il avant d'ajouter que la fréquentation des commerces est en légère hausse depuis la mise en place de ces animations.

Grande nouveauté dès le 1er octobre : le lancement d'une carte de fidélité multicommerces qui permettra aux consommateurs d'obtenir des bons d'achat à faire valoir dans l'ensemble des commerces participants. "Elle pourra être physique ou dématérialisée sur téléphone", annonce Sébastien Lange.

Comment ça marche ?

Gratuite, la nouvelle carte de fidélité pourra être utilisée dans de nombreux commerces du centre-ville. "Pour chaque achat, le client obtiendra un montant d'achat sous forme de cagnotte. Il pourra ensuite dépenser cet argent chez tous les commerçants qui participent à l'action", détaille le président des Vitrines d'Alençon.

Sebastien Lange sur la nouvelle carte de fidélité

Pour obtenir le précieux sésame, les habitants devront renseigner leur numéro de téléphone ou leur adresse mail. "On s'aperçoit que les centres commerciaux ont la capacité et les moyens de faire de la publicité, ce que n'a pas un commerçant indépendant. L'objectif, en collectant ces informations, c'est de pouvoir informer les gens sur tout ce qui se passe dans le centre-ville", conclut Sébastien Lange.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Alençon. Une carte de fidélité multicommerces pour dynamiser le centre-ville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple