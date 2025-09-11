En ce moment Unbreak my heart Toni BRAXTON
Rouen. Aménagements de l'avenue des Canadiens : "Les trottoirs sont plus grands et c'est très pratique pour les poussettes"

Mobilité. Les commerçants et les habitants du quartier du jardin des Plantes à Rouen attendaient avec impatience l'achèvement des travaux de réaménagement de la voirie. Ceux-ci terminés, une inauguration a eu lieu ce jeudi 11 septembre.

Publié le 11/09/2025 à 16h29 - Par Justine Carrère
Rouen. Aménagements de l'avenue des Canadiens : "Les trottoirs sont plus grands et c'est très pratique pour les poussettes"
Benoit Duval est titulaire à la pharmacie du jardin des Plantes à Rouen. Il salue les nouveaux travaux d'aménagement de l'avenue des Canadiens.

La rive gauche de la Métropole de Rouen se métamorphose. Pendant 20 mois depuis septembre 2023, des travaux d'aménagement ont été réalisés au niveau de l'avenue des Canadiens et de l'avenue et de la place des Martyrs-de-la-Résistance située entre les communes de Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Le Petit-Quevilly. Ce jeudi 11 septembre, ce réaménagement a été inauguré.

"Les trottoirs sont plus grands"

La fin des travaux sur l'avenue des Canadiens est plutôt bien accueillie par les commerçants du quartier du jardin des Plantes à Rouen. Pendant la durée du chantier, "nous avons été très impactés. Nous avons observé une très grande baisse de la fréquentation", explique Benoit Duval, titulaire de la pharmacie du jardin des Plantes. Même constat au Fournil du Jardin, dont le  gérant Alban Barberis reconnaît que "les clients sont partis et ont du mal à revenir".

Aujourd'hui, les commerçants ne sont pas mécontents du résultat. "Je trouve que c'est bien fait même s'il manque des places pour se garer", souligne Alban Barberis. Benoit Duval souligne aussi que "les trottoirs sont plus grands et c'est très pratique pour les poussettes", même s'il pointe du doigt "le manque de places pour nos patients au niveau de la pharmacie".

"Ça valait le coup d'attendre"

Voici à quoi ressemble l'avenue des Canadiens de Rouen après les travaux d'aménagement qui ont duré 20 mois.

Les riverains du quartier du jardin des Plantes semblent également satisfaits des nouveaux aménagements. "Le produit final est très beau avec des voies de protection pour les vélos", salue Christophe Leroy. "Tout compte fait, ça valait le coup d'attendre !" s'exclame-t-il. Dominique Pavie partage aussi cet avis. "Je trouve ça très bien et sécurisé pour les vélos car les pistes cyclables manquent en général." Un avis partagé par Hélène Chevallier, habitante du quartier. "La piste cyclable est beaucoup mieux et en plus elle est à double sens", souligne-t-elle.

Nicolas Mayer Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie

"Cet axe était dangereux pour accéder au jardin des Plantes, ça n'allait pas", assure Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie. "Pour faire du vélo c'était aussi compliqué donc il fallait tout changer. Les travaux étaient longs mais nécessaires", ajoute-t-il.

Ce jeudi 11 septembre, le réaménagement de l'axe des Canadiens et des Martyrs de la Résistance a été inauguré en présence notamment de Jean-Benoît Albertini, préfet de Seine-Maritime et de Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie.

Le coût total des travaux, financés par la Métropole Rouen Normandie, s'élève à 9 430 000€ TTC. Pour ce projet, la Métropole a bénéficié du soutien financier de l'Etat au titre du "Fonds Vert France Nation Verte" pour un montant de 1 831 935,29€.

Voici à quoi ressemble l'avenue des Canadiens de Rouen après les travaux d'aménagement qui ont duré 20 mois. Ce jeudi 11 septembre, le réaménagement de l'axe des Canadiens et des Martyrs de la Résistance a été inauguré en présence notamment de Jean-Benoît Albertini, préfet de Seine-Maritime et de Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie.

