Flamanville. Le feu vert a été donné pour l'exploitation de l'EPR à pleine puissance

Economie. L'Autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert pour l'exploitation de l'EPR de Flamanville à pleine puissance.

Publié le 12/12/2025 à 14h18 - Par Thierry Valoi
Flamanville. Le feu vert a été donné pour l'exploitation de l'EPR à pleine puissance
L' EPR de Flamanville a reçu l'autorisation de dépasser les 80% de sa puissance maximale vendredi 12 décembre. - Thierry Valoi

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASNR) a donné ce vendredi 12 décembre son feu vert à EDF pour dépasser le seuil des 80% de puissance sur le réacteur EPR de Flamanville. Cette décision marque une étape décisive vers une exploitation à pleine puissance, attendue depuis de nombreuses années.

Pas d'élément susceptible de remettre en cause la montée en puissance

Dans une note publiée sur son site, l'ASNR indique n'avoir "pas mis en évidence d'élément susceptible de remettre en cause la possibilité de poursuivre la montée en puissance" du réacteur Flamanville 3, qui avait franchi pour la première fois la barre des 80% à la mi-novembre.

Ce feu vert permet désormais à EDF "de poursuivre la montée en puissance du réacteur" jusqu'à son niveau maximal et de "terminer le programme d'essais de démarrage", précise l'autorité.

De son côté, EDF a confirmé que "les équipes de Flamanville 3 lancent les opérations de montée en puissance". L'énergéticien réaffirme son objectif : amener le réacteur à 100% de puissance "d'ici la fin de l'automne", conformément au calendrier annoncé.

