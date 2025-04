Manche. L'EPR de Flamanville déconnecté du réseau pour le "déclenchement de mécanismes de protection"

Environnement. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville a dû être arrêté et déconnecté brièvement du réseau, vendredi 25 et samedi 26 avril 2025. Un arrêt qui ne remet pas en cause la montée en puissance du réacteur, selon EDF.