Flamanville. L'EPR s'est une nouvelle fois arrêté

Le réacteur de Flamanville 3 s'est automatique arrêté, lundi 16 septembre, a annoncé EDF. Il était alors à très faible puissance. "L'arrêt automatique est intervenu alors que des essais étaient en cours", précise EDF. Cet arrêt n'a pas de répercussion sur la sûreté du réacteur. Le producteur d'électricité assure que ses équipes vont faire des contrôles et des réglages techniques avant de "reprendre les opérations de démarrage".

D'autres arrêts pourraient encore survenir

EDF rappelle aussi que démarrer un réacteur nucléaire prend du temps et rencontre des aléas, et que cet arrêt est normal et que d'autres pourront encore survenir.

