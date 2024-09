EPR de Flamanville. La raison de l'arrêt du réacteur dévoilée

La divergence du réacteur EPR de Flamanville a finalement bien eu lieu. Le réacteur 3 de la centrale nucléaire manchoise est stabilisé à 0,2% de sa puissance depuis 8h21 samedi 7 septembre. Les équipes effectuent des essais pour préparer le couplage au réseau électrique, qui aura lieu à la fin de l'automne.

La raison de l'arrêt automatique connue



Mercredi 4 septembre, le réacteur EPR s'est arrêté automatiquement. Si un arrêt était un aléa attendu, la cause était recherchée pour en comprendre la raison. "L'événement est lié à une mauvaise mise en configuration de l'installation lors des essais réalisés après la divergence, qui a généré des alarmes et déclenché l'ordre automatique d'arrêt du réacteur", explique EDF.

Pour résumer, il s'agit d'une erreur de procédure et non un problème au niveau du matériel ou au niveau du contrôle de la réaction nucléaire. Dans ce secteur d'activité, si les procédures ne sont pas suivies exactement, le réacteur s'arrête donc automatiquement. "L'activation d'autres arrêts automatiques et la rencontre d'aléas restent probables jusqu'à l'atteinte de la pleine puissance du réacteur", précise d'ailleurs l'électricien.