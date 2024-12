EPR de Flamanville. Entre 10 et 15 arrêts et redémarrages prévus dans les six prochains mois

C'est le grand soir pour l'EPR de Flamanville. Ce vendredi 20 décembre, en fin de journée, il sera couplé au réseau EDF. Une étape capitale avant la montée en puissance du réacteur nucléaire, qui ne fonctionne pour le moment qu'à 20% de sa capacité. Ce premier couplage permettra de vérifier que "tout va bien" avant d'enchaîner "les essais supplémentaires".

De multiples procédures

L'opération consiste à coupler "la partie nucléaire de l'installation, c'est-à-dire la chaudière, à la partie non nucléaire, c'est-à-dire la turbine qui entraîne l'alternateur", lequel permet la livraison d'électricité, a détaillé Régis Clément, directeur adjoint de la division nucléaire chez EDF.

Durant les six prochains mois, entre "10 et 15 arrêts et redémarrages" de l'EPR sont prévus a indiqué EDF. De nouvelles étapes pour tester le réacteur, qui doit fonctionner à pleine puissance d'ici l'été 2025.

Ensuite, environ 200 procédures, et 60 000 critères techniques et opérationnels seront vérifiés. Ce réacteur unique en France doit produire plus de 1 600 mégawatts, de quoi alimenter environ 2 millions de foyers.

Avec AFP