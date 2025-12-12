En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Municipales 2026. A Fécamp, la gauche unie derrière Bénédicte Martin espère reprendre la mairie

Politique. Divisés en 2014 et 2020, les partis de gauche de Fécamp seront rassemblés, en 2026, derrière l'écologiste Bénédicte Martin, qui espère ainsi faire basculer la cité des Terre-Neuvas.

Publié le 12/12/2025 à 09h39 - Par Célia Caradec
Bénédicte Martin, enseignante-chercheuse en économie, actuelle conseillère municipale d'opposition, sera tête de liste à gauche, à Fécamp. - Célia Caradec

Par deux fois, en 2014 et 2020, la gauche fécampoise était divisée aux élections municipales. Et par deux fois, c'est la majorité de droite emmenée par Marie-Agnès Poussier Winsback qui est sortie vainqueur. Un scénario qui ne se renouvellera pas en 2026, veut croire Bénédicte Martin.

L'écologiste, conseillère municipale d'opposition, conduira une liste d'union de la gauche au scrutin des 15 et 22 mars prochains. "Après avoir pris le temps de s'écouter, de débattre… On s'est rendu compte que nous étions d'accord sur tout", expose l'enseignante-chercheuse en économie, âgée de 48 ans. La liste, présentée en janvier, sera donc composée à parité de membres du PS, des Verts, du Parti communiste français et de la France insoumise et "à 50% de personnes issues de la société civile, dont beaucoup d'actifs". Si Patrick Jeanne, l'ancien maire socialiste de Fécamp, n'a pas souhaité être en position éligible, il préside cependant le comité de soutien.

A la rencontre des Fécampois

Pour établir les priorités des Fécampois et élaborer son programme, la gauche s'appuie sur "une grande enquête citoyenne" qu'elle a menée ces derniers mois en porte à porte et sur les marchés. "Fécamp est une ville où l'énergie des associations, des commerçants, des sportifs, des artistes, des habitants contraste avec l'inertie des responsables publics", estime Bénédicte Martin, pour qui la majorité sortante "manque d'ambition, de projet, de vision. Il faut réparer, préparer l'avenir et remettre de la cohésion".

Bénédicte Martin

L'entretien des bâtis, le devenir des anciens casino et Monoprix, l'accès aux soins, à la santé, l'état des routes et des trottoirs, des équipements sportifs, le développement du réseau de transports en commun… Autant de sujets sur lesquels l'équipe de Bénédicte Martin entend travailler pour ces élections municipales. Sans oublier, bien entendu, la transition écologique. "Je reproche à l'équipe actuelle de ne pas avoir misé sur un éclairage intelligent et économe, sur une reprise en régie publique de l'eau, de ne pas avoir anticipé la montée du niveau de la mer et le recul du trait de côte…"

Bénédicte Martin

Une campagne qui devra aussi convaincre les électeurs fâchés avec le vote… Ou tentés par le Rassemblement national. "Nous avons le devoir d'être unis et de faire en sorte de transformer cette colère, ressentie lors des portes à portes, en espoir."

