Saint-Lô. Incendie des ateliers Art Plume : un homme condamné

La justice a rendu son verdict mercredi 10 décembre au tribunal de Coutances. Cinq mois après l'incendie qui avait ravagé les locaux des ateliers Art Plume à Saint-Lô, un homme de 25 ans, originaire de la ville, a été jugé en comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à quatre mois de prison ferme et est interdit de détenir une arme pendant cinq ans.

Le prévenu également mis en cause dans une affaire de meurtre

L'incendie, survenu lundi 14 juillet, avait fortement endommagé les locaux, dont la salle de spectacle.

L'auteur des faits avait récemment été interpellé et placé en détention. Selon nos confrères de La Manche Libre, il est également suspecté du meurtre de son colocataire, survenu dans le quartier de la Dollée dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier.