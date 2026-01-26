Manche. "Tout est parti des plages de Cherbourg en 1836" : les courses hippiques reprennent dans le Cotentin

Après une courte pause hivernale, la Société des courses de Cherbourg reprend son activité. Ses membres s'activent pour préparer les premières courses de la saison, à l'hippodrome de La Glacerie, dimanche 1er février, de 12h30 à 17h. Selon le nombre de chevaux disponibles, sept à neuf courses sont programmées. Une épreuve avec les élèves de l'Académie de Graignes est aussi dans les cartons. Le rendez-vous promet des moments forts en émotion. Sept des dix-huit drivers qui ont participé au Prix d'Amérique, dimanche 25 janvier, ont été formés dans cet établissement. Comptez 4 euros pour les tickets adultes. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans.

Un sport normand en pleine croissance

L'événement aura une saveur particulière pour la Société des courses cherbourgeoises. Elle fête ses 190 ans cette année : c'est la plus vieille de France. "Toute l'histoire des courses au trot est partie d'un week-end sur les plages de Cherbourg en 1836", raconte le président de la Société, Jean-Philippe Massieu. La pratique rencontre du succès et s'exporte à Saint-Lô, Caen, puis dans le reste de la France, l'Amérique… Aujourd'hui, la filière du trot représente 180 millions d'euros de chiffres d'affaires en Normandie. Et ce n'est pas fini ! "La fréquentation des hippodromes en France a augmenté ses deux dernières années. On a réussi à maintenir sur le chiffre d'affaires des journées nationales des six hippodromes premium de Normandie", explique Jean-Philippe Massieu. Il invite le public à découvrir un sport-spectacle convivial et pour tous les milieux, loin des clichés de sport réservé aux plus fortunés. L'hippodrome de Cherbourg accueillera d'ailleurs mercredi 24 juin à 18h la course la plus connue en France, le Quinté +. Les premières animations commenceront en fin d'après-midi à partir de 16h, suivies de pique-niques et un feu d'artifice.