Cherbourg-en-Cotentin. Le retour des courses de chevaux sur l'hippodrome de La Glacerie

Les passionnés de courses hippiques sont attendus dimanche 4 février, dès 13h30, à l'hippodrome de La Glacerie, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, pour la première des 12 réunions prévues durant l'année 2024.

Six courses au menu

Six courses sont au programme avec 2 625 mètres à parcourir. Parmi elles, le prix de Réville réservé aux chevaux de 3 ans au trot attelé ; le prix de Saint-Vaast-la-Hougue avec des chevaux de 6 ans au trot attelé ; le prix Team Bricquebec Cotentin pour les chevaux de 4 ans au trot attelé ; le prix du salon du trot de Normandie pour les chevaux de 3 ans au trot monté ; le prix Challenger Cherbourg-en-Cotentin réservé aux chevaux de 5 ans au trot attelé et le prix de Saint-Pierre-Eglise au trot attelé avec des chevaux de 7, 8 et 9 ans inclus.

Pratique. Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 18 ans.