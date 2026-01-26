En ce moment How to save a life THE FRAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Alain Dag'Naud, historien et écrivain, est mort à l'âge de 75 ans

Culture. Alain Dag'Naud est mort mercredi 21 janvier au Havre, à l'âge de 75 ans. Ce féru d'histoire était l'auteur du "Grand bêtisier de l'histoire de France". Il était aussi connu pour écrire les mots croisés du Canard Enchaîné.

Publié le 26/01/2026 à 14h01 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Alain Dag'Naud, historien et écrivain, est mort à l'âge de 75 ans
Alain Dag'Naud, historien et écrivain, est mort au Havre à l'âge de 75 ans. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alain Dag'Naud est mort mercredi 21 janvier au Havre, à l'âge de 75 ans. Connu aussi sous le sigle ADN, il était bien connu des lecteurs du Canard Enchaîné pour lequel il réalisait les mots croisés. Ancien enseignant, il était un historien et auteur à succès. On lui doit notamment Le Grand bêtisier de l'histoire de France (sorti en 2012 chez Larousse) et toutes ses déclinaisons. Son Dico décalé d'ADN et Le Grand défi des cruciverbistes avaient obtenu le Prix René de Obladia de l'académie Alphonse Allais.

Marié à Françoise Dag'Naud, elle-même autrice, le couple s'était installé au Havre en 2010.

Humour et histoire

Les détails amusants de l'Histoire étaient la marque de fabrique d'Alain Dag'Naud. "J'ai toujours refusé l'ennui dans les cours d'Histoire. J'avais été prof dans une existence antérieure et je dois dire que j'aimais bien faire vivre les choses, même faire jouer en classe des scènes. Il faut faire vivre l'Histoire, montrer ce qu'elle est dans sa réalité. C'est ça qui me plaît. L'Histoire avec les dates et les trucs à apprendre, pour moi c'est l'ennui assuré. Je refuse l'ennui, j'aime la vie."

Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-Michel du Havre jeudi 29 janvier à 10h30.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
Meuble salon
Meuble salon Gournay-en-Bray (76220) 90€ Découvrir
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 90€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Alain Dag'Naud, historien et écrivain, est mort à l'âge de 75 ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple