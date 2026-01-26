Le Havre. Alain Dag'Naud, historien et écrivain, est mort à l'âge de 75 ans

Alain Dag'Naud est mort mercredi 21 janvier au Havre, à l'âge de 75 ans. Connu aussi sous le sigle ADN, il était bien connu des lecteurs du Canard Enchaîné pour lequel il réalisait les mots croisés. Ancien enseignant, il était un historien et auteur à succès. On lui doit notamment Le Grand bêtisier de l'histoire de France (sorti en 2012 chez Larousse) et toutes ses déclinaisons. Son Dico décalé d'ADN et Le Grand défi des cruciverbistes avaient obtenu le Prix René de Obladia de l'académie Alphonse Allais.

Marié à Françoise Dag'Naud, elle-même autrice, le couple s'était installé au Havre en 2010.

Humour et histoire

Les détails amusants de l'Histoire étaient la marque de fabrique d'Alain Dag'Naud. "J'ai toujours refusé l'ennui dans les cours d'Histoire. J'avais été prof dans une existence antérieure et je dois dire que j'aimais bien faire vivre les choses, même faire jouer en classe des scènes. Il faut faire vivre l'Histoire, montrer ce qu'elle est dans sa réalité. C'est ça qui me plaît. L'Histoire avec les dates et les trucs à apprendre, pour moi c'est l'ennui assuré. Je refuse l'ennui, j'aime la vie."

Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-Michel du Havre jeudi 29 janvier à 10h30.