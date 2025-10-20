En ce moment Texas Hold'em Beyonce
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Naufrage du Mylanoh : après la mort de l'unique prévenu, le procès aura-t-il lieu ?

Sécurité. Le tribunal maritime du Havre devait examiner, jeudi 6 novembre, l'affaire du naufrage du Mylanoh, ayant entraîné la mort de trois marins-pêcheurs havrais. L'unique prévenu poursuivi dans cette affaire, un pêcheur de Dieppe, étant récemment décédé, on s'achemine vers la fin des poursuites pénales.

Publié le 20/10/2025 à 18h44 - Par Célia Caradec
Le Havre. Naufrage du Mylanoh : après la mort de l'unique prévenu, le procès aura-t-il lieu ?
Sur le port du Havre, une stèle rend hommage aux trois marins disparus. Le Mylano avait sombré le 3 février 2022 au large du Havre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Que s'est-il vraiment passé, le jeudi 3 février 2022, quand le Mylanoh a sombré au large du Havre ? Les proches des trois marins morts dans ce naufrage pourraient ne jamais avoir de réponse.

Plus de trois ans après les faits, le tribunal maritime du Havre doit se pencher sur cette affaire, le jeudi 6 novembre prochain. Sur la liste des prévenus figure un seul nom, celui d'un pêcheur de Dieppe, à la barre cette nuit-là d'un autre chalutier, soupçonné d'avoir accroché le Mylanoh. Il devait être poursuivi pour "non-respect des règles de la convention Colreg (Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer) ou négligence par une personne exerçant irrégulièrement le commandement du navire et ayant entraîné la mort". 

Vers une extinction de l'action publique

Mais cet unique prévenu est lui-même décédé, en septembre dernier, à l'âge de 69 ans. Dès lors, la perspective d'un procès pénal s'éloigne, un prévenu ne pouvant pas être poursuivi après sa mort, puisque ne pouvant pas exercer sa défense.

Contactée, Soizic Guillaume, procureure de la République, confirme que "le décès du seul prévenu est de nature à entraîner l'extinction de l'action publique". Si l'audience s'ouvrira bien à la date prévue, "le parquet va requérir que soit constatée l'extinction de l'action publique. Il appartiendra ensuite au tribunal de la prononcer", précise la représentante du parquet.

Thierry Benard, âgé de 51 ans, Hakim Hamitouche, âgé de 28 ans, et le jeune Alan Fouache, âgé de 17 ans, avaient péri dans le naufrage du Mylanoh. Un bateau baptisé Haalty en leur hommage navigue désormais dans le petit port du Havre, où une stèle a été érigée en leur mémoire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Naufrage du Mylanoh : après la mort de l'unique prévenu, le procès aura-t-il lieu ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple