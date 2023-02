Le Havre. Un an après le naufrage, un hommage rendu aux trois marins du Mylanoh

C'est un grand cœur blanc surmonté d'une plaque, avec trois noms. Ceux de Thierry, âgé de 51 ans, Hakim, âgé de 28 ans et Alan, âgé de 17 ans. Les trois marins ont péri dans le naufrage du Mylanoh, dans la nuit du 3 février 2022, au large du Havre. Cette stèle, provisoire pour le moment, a été installée au bout du petit port, près du nez du France. Un an après le drame, c'est ici que les proches de l'équipage se réuniront, à 20 h 30, ce vendredi 3 février, pour leur rendre hommage, avec un lâcher de ballons et un petit feu d'artifice.

"Ils étaient courageux"

"Cela permet de montrer qu'ils sont toujours avec nous", explique David Aubry, le père d'Alan. Elève au lycée maritime Anita Conti de Fécamp, son fils aîné était en stage sur le coquillard. "C'était son dernier jour avant les vacances. Il allait avoir son diplôme de marin pêcheur", poursuit le papa, qui avait échangé par SMS avec son fils quelques minutes avant l'accident. "Quand quelqu'un a ça dans la peau, on ne peut pas l'empêcher de faire ce métier-là. C'est un métier difficile. À l'époque de la coquille Saint-Jacques, c'est comme des cailloux qu'ils portent. Il était courageux. Les trois étaient courageux, ils formaient une bonne équipe."

Contrairement à ceux de ses deux collègues, le corps d'Alan, "le petit mousse", n'a pas été retrouvé. La stèle du petit port est d'autant plus importante pour David. "Tant que je serai là, tous les ans on fera quelque chose." Chaque jour, il vient décortiquer les coquilles du chalutier Gros Minet au marché aux poissons. L'étal voisin porte désormais le nom de Haalty, le nouveau bateau de l'armateur du Mylanoh, André Tesson. Un chalutier baptisé en hommage à Hakim, Alan et Thierry. David sourit : "Ils seront toujours avec nous."