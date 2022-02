[Actualisé] Le Havre. Vive émotion après la disparition de trois pêcheurs

L'étal du Mylanoh est vide, vendredi 4 février, sur le marché aux poissons du Havre. Les trois marins qui étaient à bord du petit chalutier bleu et blanc, la veille au soir, sont dans toutes les têtes. Ce sont des pères, des fils, des cousins, des amis. "C'est très difficile", confie le fils du patron pêcheur porté disparu. Son père exerçait le métier de marin pêcheur depuis l'âge de 14 ans.

• Lire aussi. Au large du Havre. Un mort et deux disparus après un naufrage

"C'est horrible", répète plusieurs fois un marin, un peu plus loin, sur les quais. Il pense aux enfants des disparus. "Cela peut nous arriver à tous", dit-il. Il était sur zone, la veille, pour tenter de retrouver ses camarades. Seul le corps du matelot est remonté et la mer agitée empêche, pour le moment, d'explorer la coque du Mylanoh pour tenter de retrouver le patron et l'adolescent de 17 ans qui accompagnait l'équipage. "Il était en stage, c'était son dernier jour", regrette un membre de sa famille, qui travaille sur le marché aux poissons.

"Un drame inconcevable"

Un hommage devrait être rendu aux trois hommes par les pêcheurs, et plus globalement la communauté des gens de mer. Ils sont nombreux à partager leurs condoléances sur les réseaux sociaux, comme Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches : "Encore un drame, terrible, inconcevable, inimaginable, écrit-il, nous sommes face à trop de personnes perdues en mer et trop de questions."

"Cette tragédie nous rappelle combien le métier de marin-pêcheur est exigeant, difficile et parfois dangereux" a quant à elle commenté la ministre de la Mer, Annick Girardin.

Hier soir, le chalutier Le Mylanoh s'est retourné au large du Havre. Parmi les 3 membres de l'équipage, une personne est malheureusement décédée et les 2 autres restent disparues malgré l'action rapide des services du @CROSS_Jobourg,des @SauveteursenMer et de la @MarineNationale. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) February 4, 2022

Une cagnotte ouverte

Une cagnotte a été ouverte sur Internet afin d'aider les familles des trois marins, Thierry, Hakim et Allan.

Les recherches en mer ont été suspendues, faute de nouveaux éléments et face aux conditions météorologiques qui se sont dégradées en milieu de matinée. L'enquête ouverte par le parquet du Havre se poursuit. Selon les premiers éléments, le chalut pourrait s'être accroché au fond de l'eau, faisant cabrer le navire vers l'arrière et entraînant une voie d'eau puis le chavirage.