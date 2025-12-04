Montivilliers. L'ancien office notarial va accueillir un projet de la Ligue Havraise

Le projet de reconversion de l'ancien office notarial de Montivilliers, situé rue Henry Lemonnier et rue du Docteur Fortier, avance. Ce bâtiment du centre-ville qui fait face aux Hallettes va accueillir un projet social et solidaire porté par Logeo et la Ligue Havraise.

En 2018, la précédente municipalité avait décidé d'acquérir le bâtiment après sollicitations des notaires, déménageant leur office. Cette acquisition a été délibérée en conseil municipal le 27 mai 2019, pour un montant de 400 000 euros.

A l'été 2022, la Ville a lancé un Appel à manifestation d'intérêt (AMI). Elle cherchait un projet mêlant habitat et activités, favorisant l'ouverture sur la ville et répondant à des enjeux d'insertion et d'inclusion. Six candidatures ont été reçues et un projet s'est imposé, celui du bailleur social Logeo Seine, en partenariat avec La Ligue Havraise, association qui accompagne près de 1 300 personnes en situation de handicap dans une trentaine d'établissements.

Logements, commerce, restaurant et coworking

Le projet prévoit à l'étage dix logements en habitat inclusif en coliving pour la Ligue Havraise ainsi que deux logements susceptibles d'accueillir des internes en médecine. Le rez-de-chaussée accueillera un atelier et une boutique ressourcerie où seront vendus des objets fabriqués dans le cadre d'un Etablissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT). Un espace de restauration inspiré du concept "Café Joyeux" sera intégré ainsi qu'un espace de coworking.

Comme pour tout projet immobilier de plus de cinq logements, une concertation préalable s'est tenue du 8 au 26 septembre. La proximité du futur tramway, attendu en 2027, a été soulignée comme un atout majeur pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Lors du conseil municipal du 24 novembre, les élus ont autorisé la cession du bâtiment à Logeo Seine pour un montant de 400 000 euros. Le bailleur social sera propriétaire du foncier tandis que les logements et équipements seront gérés par La Ligue Havraise.