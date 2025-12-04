En ce moment Mieux que moi SLIMANE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Montivilliers. L'ancien office notarial va accueillir un projet de la Ligue Havraise

Habitat. L'ancien office notarial, rue Henry Lemonnier et rue du Docteur Fortier à Montivilliers, va accueillir un projet social et solidaire porté par Logeo et la Ligue Havraise. Les lieux accueilleront des logements, un atelier, une ressourcerie, de la restauration et un espace de coworking.

Publié le 04/12/2025 à 10h27 - Par Gilles Anthoine
Montivilliers. L'ancien office notarial va accueillir un projet de la Ligue Havraise
L'ancien office notarial accueillera des logements inclusifs, une ressourcerie, un restaurant et un espace coworking. - Ville de Montivilliers

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le projet de reconversion de l'ancien office notarial de Montivilliers, situé rue Henry Lemonnier et rue du Docteur Fortier, avance. Ce bâtiment du centre-ville qui fait face aux Hallettes va accueillir un projet social et solidaire porté par Logeo et la Ligue Havraise.

En 2018, la précédente municipalité avait décidé d'acquérir le bâtiment après sollicitations des notaires, déménageant leur office. Cette acquisition a été délibérée en conseil municipal le 27 mai 2019, pour un montant de 400 000 euros.

A l'été 2022, la Ville a lancé un Appel à manifestation d'intérêt (AMI). Elle cherchait un projet mêlant habitat et activités, favorisant l'ouverture sur la ville et répondant à des enjeux d'insertion et d'inclusion. Six candidatures ont été reçues et un projet s'est imposé, celui du bailleur social Logeo Seine, en partenariat avec La Ligue Havraise, association qui accompagne près de 1 300 personnes en situation de handicap dans une trentaine d'établissements.

Logements, commerce, restaurant et coworking

Le projet prévoit à l'étage dix logements en habitat inclusif en coliving pour la Ligue Havraise ainsi que deux logements susceptibles d'accueillir des internes en médecine. Le rez-de-chaussée accueillera un atelier et une boutique ressourcerie où seront vendus des objets fabriqués dans le cadre d'un Etablissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT). Un espace de restauration inspiré du concept "Café Joyeux" sera intégré ainsi qu'un espace de coworking.

Comme pour tout projet immobilier de plus de cinq logements, une concertation préalable s'est tenue du 8 au 26 septembre. La proximité du futur tramway, attendu en 2027, a été soulignée comme un atout majeur pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Lors du conseil municipal du 24 novembre, les élus ont autorisé la cession du bâtiment à Logeo Seine pour un montant de 400 000 euros. Le bailleur social sera propriétaire du foncier tandis que les logements et équipements seront gérés par La Ligue Havraise.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Montivilliers. L'ancien office notarial va accueillir un projet de la Ligue Havraise
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple