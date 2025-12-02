Montivilliers. Un circuit vélo pédagogique va voir le jour grâce au budget participatif

La Ville de Montivilliers a mis en place cette année son premier budget participatif. Dotée d'une enveloppe de 25 000 euros, cette initiative vise à financer des projets imaginés par les habitants pour améliorer leur cadre de vie.

Un appel à projets organisé de janvier à mai a permis de recueillir 32 propositions formulées par des habitants. Après une phase d'instruction menée par les services municipaux et l'avis du Conseil des Sages, sept projets conformes au règlement ont été retenus pour la consultation citoyenne. Ils reflètent des thématiques variées telles que la mobilité douce, l'environnement, le sport, la culture et le vivre-ensemble : un circuit vélo mobiludique, un mur d'expression pour graffeurs, un four à pain traditionnel, une cabane végétale pour enfants, des râteliers à vélos, des agrès sportifs en bois et une aire de jeux pour enfants.

Un circuit vélo créé dès 2026

La consultation, organisée du 1er octobre au 2 novembre, a mobilisé 520 votants, via le site de la ville, son application mobile ou encore auprès des accueils publics. Cela a permis de classer les projets selon leur importance (leur ordre de préférence).

1er – Création d'un circuit vélo mobiludique (15 000 euros)

2e – Aire de jeux pour enfants (20 000 euros)

3e – Four à pain traditionnel (3 000 euros)

4e – Agrès sportifs en bois (15 000 euros)

5e – Râteliers à vélos (2 600 euros)

6e – Cabane végétale pour enfants (500 euros)

7e – Mur d'expression pour graffeurs (3 000 euros)

Le projet arrivé en tête, le circuit vélo mobiludique (un parcours ludique pour l'apprentissage du vélo, avec panneaux pédagogiques et zones de circulation, au gymnase Christian Gand), sera réalisé en priorité dès 2026. Les autres suivront progressivement, en fonction des crédits disponibles et dans l'ordre établi par le vote.