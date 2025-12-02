En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Montivilliers. Un circuit vélo pédagogique va voir le jour grâce au budget participatif

Politique. La Ville de Montivilliers a instauré un budget participatif pour la première fois en 2025. Dotés d'une enveloppe de 25 000 euros, sept projets ont été retenus par les habitants. Le premier, un circuit vélo pédagogique, verra le jour en 2026.

Publié le 02/12/2025 à 10h32 - Par Gilles Anthoine
Montivilliers. Un circuit vélo pédagogique va voir le jour grâce au budget participatif
La Ville de Montivilliers a validé son premier budget participatif. Un circuit vélo pédagogique va voir le jour en 2026.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Ville de Montivilliers a mis en place cette année son premier budget participatif. Dotée d'une enveloppe de 25 000 euros, cette initiative vise à financer des projets imaginés par les habitants pour améliorer leur cadre de vie.

Un appel à projets organisé de janvier à mai a permis de recueillir 32 propositions formulées par des habitants. Après une phase d'instruction menée par les services municipaux et l'avis du Conseil des Sages, sept projets conformes au règlement ont été retenus pour la consultation citoyenne. Ils reflètent des thématiques variées telles que la mobilité douce, l'environnement, le sport, la culture et le vivre-ensemble : un circuit vélo mobiludique, un mur d'expression pour graffeurs, un four à pain traditionnel, une cabane végétale pour enfants, des râteliers à vélos, des agrès sportifs en bois et une aire de jeux pour enfants.

Un circuit vélo créé dès 2026

La consultation, organisée du 1er octobre au 2 novembre, a mobilisé 520 votants, via le site de la ville, son application mobile ou encore auprès des accueils publics. Cela a permis de classer les projets selon leur importance (leur ordre de préférence).

1er – Création d'un circuit vélo mobiludique (15 000 euros)

2e – Aire de jeux pour enfants (20 000 euros)

3e – Four à pain traditionnel (3 000 euros)

4e – Agrès sportifs en bois (15 000 euros)

5e – Râteliers à vélos (2 600 euros)

6e – Cabane végétale pour enfants (500 euros)

7e – Mur d'expression pour graffeurs (3 000 euros)

Le projet arrivé en tête, le circuit vélo mobiludique (un parcours ludique pour l'apprentissage du vélo, avec panneaux pédagogiques et zones de circulation, au gymnase Christian Gand), sera réalisé en priorité dès 2026. Les autres suivront progressivement, en fonction des crédits disponibles et dans l'ordre établi par le vote.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Montivilliers. Un circuit vélo pédagogique va voir le jour grâce au budget participatif
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple