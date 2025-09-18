En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Montivilliers. L'abbaye rouvre entièrement ses portes, sept ans après l'affaissement d'une poutre

Patrimoine. L'abbaye de Montivilliers, fermée depuis 2018, rouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre. Les travaux ont permis de mieux valoriser les différentes pièces qui accueillaient des religieuses jusqu'à la Révolution française.

Publié le 18/09/2025 à 08h44 - Par Célia Caradec
[Photos] Montivilliers. L'abbaye rouvre entièrement ses portes, sept ans après l'affaissement d'une poutre
L'abbaye de Montivilliers rouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une renaissance pour l'abbaye de Montivilliers. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre, l'ensemble de l'édifice rouvre ses portes au public.

Fondée au VIIe siècle, l'abbaye fut un centre spirituel majeur, en Normandie, occupé par jusqu'à une soixantaine de religieuses, et qui a donné son surnom de "cité des abbesses" à la ville. Depuis l'affaissement d'une poutre, en 2018, la majorité des espaces étaient fermés. Les travaux de rénovation se sont accompagnés d'une complète révision de la scénographie.

Le dortoir du XIIIe siècle, qui accueillait autrefois le musée, était entièrement coffré. Désormais, la voûte et les murs sont visibles.Le dortoir du XIIIe siècle, qui accueillait autrefois le musée, était entièrement coffré. Désormais, la voûte et les murs sont visibles. - Célia Caradec

"Le parcours muséographique était obsolète. Il a été complètement démonté, ce qui a permis de retrouver les pièces telles qu'elles avaient été restaurées au début des années 2000, notamment le dortoir du XIIIe siècle avec sa magnifique voûte, qui était en grande partie occulté" détaille Lia Ropiquet, chargée de promotion au sein de l'abbaye.

Lia Ropiquet, chargée de promotion de l'abbaye

Le dortoir du XVIe siècle, lui, accueille désormais la Micro-Folie, espace de médiation culturelle interactif.

La Micro-Folie est désormais implantée à l'abbaye.La Micro-Folie est désormais implantée à l'abbaye. - Célia Caradec

Autre changement : l'ancien réfectoire du XVIe siècle, espace d'accueil, dans lequel une fresque a été restaurée. Le réfectoire gothique, lui, continue d'accueillir des expositions dont les sculptures en métal de Jean-Pierre Lartisien, du samedi 20 septembre au dimanche 23 novembre.

La restauration a permis de valoriser une fresque sur une poutre de l'accueil.La restauration a permis de valoriser une fresque sur une poutre de l'accueil. - Célia Caradec

L'accueil avant sa restauration.L'accueil avant sa restauration. - Célia Caradec

Cette réouverture est aussi l'occasion de consulter les habitants sur ce qu'ils souhaitent voir implanter au sein de l'abbaye. "On se donne environ trois ans pour imaginer de nouveaux usages dans certaines pièces, et on ne s'interdit rien, affirme le maire, Jérôme Dubost, et d'ici là, ce que l'on souhaite c'est que les habitants de Montivilliers et de la communauté urbaine poussent les portes, viennent redécouvrir ce lieu magique".

Jérôme Dubost, maire de Montivilliers

Des visites guidées et animations sont proposées à l'occasion de la réouverture. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'édifice qui fut délaissé par les religieuses après la Révolution française et abrita, tour à tour, une prison, une brasserie et des habitations, avant d'être restauré dans les années 90. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la bière de Montivilliers, concoctée par la brasserie cauchoise Fabrik'2 Bulles.

La ville édite une bière inédite à l'image de l'abbaye.La ville édite une bière inédite à l'image de l'abbaye. - Célia Caradec

La Ville a investi 1,2 million d'euros depuis la fermeture, en 2018, avec l'aide de l'Etat, de la Région Normandie, du Département de la Seine-Maritime, de la communauté urbaine du Havre et de l'office de tourisme.

Pratique. Visites guidées sur réservation, de 14h à 18h, samedi 20 et dimanche 21 septembre. Programme complet des animations ici. Par la suite, ouverture de l'abbaye du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Galerie photos
Le dortoir du XIIIe siècle, qui accueillait autrefois le musée, était entièrement coffré. Désormais, la voûte et les murs sont visibles. - Célia Caradec La Micro-Folie est désormais implantée à l'abbaye. - Célia Caradec La ville édite une bière inédite à l'image de l'abbaye. - Célia Caradec La restauration a permis de valoriser une fresque sur une poutre de l'accueil. - Célia Caradec L'accueil avant sa restauration. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[Photos] Montivilliers. L'abbaye rouvre entièrement ses portes, sept ans après l'affaissement d'une poutre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple