[Photos] Montivilliers. L'abbaye rouvre entièrement ses portes, sept ans après l'affaissement d'une poutre

C'est une renaissance pour l'abbaye de Montivilliers. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre, l'ensemble de l'édifice rouvre ses portes au public.

Fondée au VIIe siècle, l'abbaye fut un centre spirituel majeur, en Normandie, occupé par jusqu'à une soixantaine de religieuses, et qui a donné son surnom de "cité des abbesses" à la ville. Depuis l'affaissement d'une poutre, en 2018, la majorité des espaces étaient fermés. Les travaux de rénovation se sont accompagnés d'une complète révision de la scénographie.

Le dortoir du XIIIe siècle, qui accueillait autrefois le musée, était entièrement coffré. Désormais, la voûte et les murs sont visibles. - Célia Caradec

"Le parcours muséographique était obsolète. Il a été complètement démonté, ce qui a permis de retrouver les pièces telles qu'elles avaient été restaurées au début des années 2000, notamment le dortoir du XIIIe siècle avec sa magnifique voûte, qui était en grande partie occulté" détaille Lia Ropiquet, chargée de promotion au sein de l'abbaye.

Lia Ropiquet, chargée de promotion de l'abbaye Impossible de lire le son.

Le dortoir du XVIe siècle, lui, accueille désormais la Micro-Folie, espace de médiation culturelle interactif.

La Micro-Folie est désormais implantée à l'abbaye. - Célia Caradec

Autre changement : l'ancien réfectoire du XVIe siècle, espace d'accueil, dans lequel une fresque a été restaurée. Le réfectoire gothique, lui, continue d'accueillir des expositions dont les sculptures en métal de Jean-Pierre Lartisien, du samedi 20 septembre au dimanche 23 novembre.

La restauration a permis de valoriser une fresque sur une poutre de l'accueil. - Célia Caradec

L'accueil avant sa restauration. - Célia Caradec

Cette réouverture est aussi l'occasion de consulter les habitants sur ce qu'ils souhaitent voir implanter au sein de l'abbaye. "On se donne environ trois ans pour imaginer de nouveaux usages dans certaines pièces, et on ne s'interdit rien, affirme le maire, Jérôme Dubost, et d'ici là, ce que l'on souhaite c'est que les habitants de Montivilliers et de la communauté urbaine poussent les portes, viennent redécouvrir ce lieu magique".

Jérôme Dubost, maire de Montivilliers Impossible de lire le son.

Des visites guidées et animations sont proposées à l'occasion de la réouverture. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'édifice qui fut délaissé par les religieuses après la Révolution française et abrita, tour à tour, une prison, une brasserie et des habitations, avant d'être restauré dans les années 90. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la bière de Montivilliers, concoctée par la brasserie cauchoise Fabrik'2 Bulles.

La ville édite une bière inédite à l'image de l'abbaye. - Célia Caradec

La Ville a investi 1,2 million d'euros depuis la fermeture, en 2018, avec l'aide de l'Etat, de la Région Normandie, du Département de la Seine-Maritime, de la communauté urbaine du Havre et de l'office de tourisme.

Pratique. Visites guidées sur réservation, de 14h à 18h, samedi 20 et dimanche 21 septembre. Programme complet des animations ici. Par la suite, ouverture de l'abbaye du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée gratuite.