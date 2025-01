Montivilliers. Vous avez une idée ? Elle sera peut-être réalisée grâce au budget participatif

Des vélos pour charger son portable dans un parc, à Lyon, un toboggan géant dans un jardin public, à Brest, une aire de jeu inclusive, à Caen… Autant de projets qui ont vu le jour grâce à un budget participatif. En Seine-Maritime, après Rouen, c'est au tour de Montivilliers, près du Havre, de tenter l'expérience. La commune de 15 600 habitants consacrera cette année 25 000€ à un ou plusieurs projets imaginés, puis votés, par ses habitants.

"Les habitants sont une source d'inspiration"

Pour proposer des idées, il faut habiter ou travailler à Montivilliers et décrire en quelques mots son projet via un formulaire, disponible en mairie, sur le site de la Ville ou sur son application mobile. "Les habitants peuvent être une vraie source d'inspiration, estime le maire Jérôme Dubost, on souhaite qu'ils soient acteurs de leur ville et il y a peut-être des idées auxquelles on ne pense pas." Une façon, alors que "la démocratie est malade", de donner "la capacité aux habitants d'orienter un projet et d'être consultés" à l'échelon local.

Jérôme Dubost, maire de Montivilliers Impossible de lire le son.

Déposez vos idées jusqu'à la mi-mai

Voirie, cadre de vie, enfance, animaux, solidarité… "Tout est possible" côté projets. L'enveloppe permettra d'en financer un seul ou plusieurs. Les projets devront être localisés sur le territoire de la commune, respectueux du cadre juridique et du cadre de vie et ne pas engendrer de nouvelles dépenses de fonctionnement.

Jérôme Dubost, maire de Montivilliers Impossible de lire le son.

Les habitants ont jusqu'à la mi-mai pour déposer un projet. Après une phase d'étude de faisabilité, place au vote, à l'automne prochain : "Ce sont les Montivillons et Montivillonnes qui départageront les projets retenus."