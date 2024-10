Rouen. Mur végétal, banc insolite, terrain de pétanque… A vos votes !

330 000 euros y sont consacrés tous les ans à Rouen. C'est, jusqu'au 27 octobre, le temps du vote pour le budget participatif de la Ville. Une vingtaine de projets ont été proposés cette année par des citoyens, des associations ou des ateliers de quartier. Ils doivent être consacrés à l'amélioration du cadre de vie ou concerner la solidarité, l'inclusion ou l'écologie.

Un banc sur la montée des eaux

Valentine Quet, étudiante rouennaise, propose pour la première fois un projet dans le cadre du budget participatif. Engagée dans la cause écologique, elle a imaginé la création de bancs légèrement surélevés à installer sur des lieux concernés par le risque d'inondations. "Le principe est d'informer sur la montée des eaux. J'avais vu ce banc sur les réseaux et à Copenhague", précise l'étudiante qui verrait ces bancs sur les quais ou la Presqu'île Rollet. Un panneau explicatif viendrait compléter le dispositif. "Je pense qu'une action d'éducation peut avoir un impact individuel qui devient collectif pour lutter contre le changement climatique qui est catastrophique."

Un mur végétal rue Armand-Carrel

Le parking de la place du 39e régiment d'infanterie, au croisement de la rue Armand-Carrel et de la rue d'Amiens, est déjà bordé d'arbres. Franck Lethelier, agent immobilier à Rouen, propose d'y créer un mur végétal le long de la rue Armand-Carrel et sur une partie de la rue d'Amiens jusqu'aux toilettes publiques. "Ça permettrait de renaturer l'espace, et visuellement, ça permettrait aussi d'isoler le parking de la rue", indique-t-il. Et puisque la rue est connue pour ses commerces de bouche, ce mur végétal pourrait être lié à la thématique. "On pourrait mettre des comestibles : cassis, groseilles, framboises !"

Des agrès au parc Saint-Exupéry

Le lieu est déjà bien connu des amateurs de sport et de course à pied, avec ses terrains de basket, foot, et baseball. Elisabeth Saliné, retraitée, propose d'ajouter des agrès sportifs au parc Saint-Exupéry, pour parfaire l'entraînement. "L'idée m'est venue, car mes petites-filles adorent monter sur ce type d'agrès sportifs. C'est sympa à l'issue d'une promenade le long du Robec, c'est intergénérationnel, bon pour les sportifs et ludique pour les petits", indique-t-elle.

Un terrain de pétanque à la Grand'mare

C'est un projet de plus proposé par l'association Bien vivre à la Grand'mare (BVGM), habituée du budget participatif. Il s'agit de refaire le terrain de pétanque, en face de l'école Debussy, toujours utilisé, mais très dégradé. "Notre idée est de faire quelque chose d'ouvert pour tout le monde, ouvert sur le quartier. Donc on voudrait demander la réhabilitation du terrain et son agrandissement pour en faire un deuxième et ensuite organiser une ou deux fois par an des tournois", précise Jean-Pierre Mouton, administrateur de BVGM.

Seize autres projets sont proposés, comme un parcours pédagogique sur le port le long des quais, des tables à langer en ville pour les bébés, des bancs publics consacrés à la mémoire de femmes inspirantes ou encore un espace de convivialité place Saint-Marc. D'autres projets des précédentes années ont vu le jour ou sont sur le point d'être inauguré. C'est le cas du jardin de la tour Saint-André, de points d'eau potable qui doivent prochainement arriver en ville ou encore de frigos solidaires pour les sans-abri qui doivent être inaugurés d'ici la fin de l'année.