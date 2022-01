Caen. Municipales 2020 : à Caen, "notre ambition est de gagner" pour EELV

Le ton est donné du côté des écologistes. "Notre ambition est de gagner", indique Rudy L'Orphelin, tête de liste Europe Écologie le Verts (EELV) pour les élections municipales de 2020 à Caen (Calvados), aux côtés d'Alexandra Beldjoudi. La restauratrice et le juriste en droit public, aussi conseiller municipal d'opposition sortant, se sont déclarés samedi 5 octobre 2019.

"L'écologie au cœur"

"Cette parité homme-femme, autant que cette idée de rassemblement de personnes avec des parcours différents pour un objectif commun, nous semblait importante", rapporte Alexandra Beldjoudi. "Nous voulons faire de Caen, une ville ouverte et solidaire puisqu'il n'y a pas d'écologie sans solidarité", explique Rudy L'Orphelin. Une ambition qui passe par différentes propositions, comme un programme d'isolation des logements ou l'accès facilité aux transports publics pour "se passer de la voiture qui coûte cher et contribue à la crise écologique."

Lorsque le sujet des alliances est exposé, Rudy L'Orphelin se dit "prêt à créer des alliances avec le peuple de l'écologie, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui sont dans l'écologie concrète et sont conscients de leurs responsabilités". En 2014, EELV avait obtenu 10,22 % des suffrages exprimés, avant de se rallier au second tour à la liste socialiste de Philippe Duron, finalement battue.

