Le-Havre. Européennes : au Havre, des jeunes s'engagent contre l'abstention

c'est l'abstention qui était sortie en tête des urnes. Pour lutter contre cela, certaines associations se sont créées, comme les C'est la dernière ligne droite pour les élections européennes 2019. Les citoyens sont invités à aller voter dimanche 26 mai en France parmi 34 listes. Les précédentes élections dataient de 2014 et. Pour lutter contre cela, certaines associations se sont créées, comme les Jeunes européens . Elle réunit des jeunes entre 16 et 35 ans, engagés ou non dans des partis politiques mais qui ont en commun de militer pour l'Europe. Pour cela, ils mettent en place plusieurs actions : débats, distributions de tracts ou interventions dans des écoles puisque l'association est accréditée par l'Éducation nationale.

"Peu de gens se sentent concernés"

L'association a des antennes à Caen, Rouen et au Havre. Dans la Cité océane, le taux d'abstention avait été particulièrement élevé avec plus de 66 % des voix en 2014 et "cela se voit à l'approche des élections, indique Indra Modard la présidente des Jeunes européens du Havre. Les gens sont gentils mais peu sont motivés ou se sentent concernés par ces Européennes."

Ils sont alors une vingtaine à s'engager rien qu'au Havre pour parler des élections et du rôle de l'Union européenne. Mardi 21 et jeudi 23 mai, ils interviendront par exemple dans un lycée pour "faire prendre conscience aux jeunes de leur citoyenneté européenne", explique Indra Modard. Ils ont aussi prévu le 23 mai un débat avec les jeunes des différents partis politiques implantés au Havre et organisent un concours sur Instagram. Tout pour intéresser les Havrais à la politique et particulièrement les jeunes. "On a quelque chose à dire, on a une voix à faire porter mais je trouve que les jeunes sont les grands oubliés des derniers débats, déplore Antoine Comont, trésorier de l'associtation. Il faut faire prendre conscience aux jeunes de l'intérêt qu'on a à être soudés les uns avec les autres, il faut qu'ils connaissent les institutions européennes et pour cela, à nous de faire plus de pédagogie."

L'UE : paix, mobilité et force

Dans ce but, ils citent plusieurs exemples, faciles à trouver d'après eux puisque "l'Europe est partout autour de nous", répète Indra Modard : elle facilite les échanges, la mobilité, notamment avec Erasmus, donne des subventions pour de nombreux projets, c'est une "promesse de paix" ou encore "un moyen de défendre nos valeurs d'une seule et même voix pour être plus fort face aux autres puissances mondiales". Alors jusqu'au jour-J, ils seront dans la rue ou dans les amphithéâtres pour faire entendre leur voix et inciter à faire de même.

