Rouen. Malgré un contexte contraint, la Ville vote un budget en hausse avec un record d'investissement

Il a été repoussé en raison du contexte national incertain, l'Etat n'ayant toujours pas voté de budget, ni complètement décidé de l'effort qui pourrait être demandé aux collectivités.

Et bien que ce contexte reste incertain, la Ville de Rouen a finalement adopté son budget prévisionnel pour 2025, lors du conseil municipal du lundi 20 janvier. Un budget qui est en hausse pour s'établir globalement à 238,75 millions d'euros, dont 71,11 millions consacrés à la partie investissement, ce qui est un record.

Des investissements records

Si l'on exclut le remboursement de la dette, les dépenses réelles d'investissement sont estimées à plus de 57 millions d'euros, contre une vingtaine seulement en début de mandat. "La dette de la Ville était à 191 millions d'euros en 2014, aujourd'hui, elle est à 130 millions d'euros. On l'a considérablement réduite donc on retrouve des marges de manœuvre, indique le maire Nicolas Mayer-Rossignol. On peut absorber le choc sans toucher à ce qui est important, c'est-à-dire l'investissement et les services publics."

Parmi les investissements majeurs prévus en 2025, 8,25 millions d'euros sont consacrés à la renaturation et la végétalisation, avec notamment l'aménagement des squares et jardins mais aussi la déminéralisation des cours d'écoles et des crèches qui se poursuit. 7,56 millions sont aussi consacrés à la transition énergétique avec la rénovation thermique des bâtiments municipaux. Parmi les autres chantiers, 4,69 millions sont consacrés en 2025 aux travaux de l'abbatiale Saint-Ouen, 3,9 millions à ceux de la piscine Marvingt et 900 000 euros à ceux la piscine Guy-Boissière sur l'Ile Lacroix.

Rouen mise de nouveau sur l'emprunt et sur son endettement

Forcément, la Ville de Rouen va de nouveau miser sur l'emprunt et sur son endettement pour assurer ce fort niveau d'investissement. La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d'années nécessaire pour éteindre la dette bancaire, va passer de 5,3 ans en 2024 à 8,4 ans en 2025. "C'est toujours acceptable, loin des 12 ans qui sont le seuil de vigilance et on reste proche des villes qui nous ressemblent", assure Matthieu de Montchalin, adjoint au maire en charge des affaires générales.

L'opposition à droite et au centre a voté contre ce budget. Marine Caron, désormais délégué Horizon pour Rouen, a jugé lors du conseil, en s'adressant au maire, que "l'investissement élevé n'est pas une bonne nouvelle parce qu'il vient combler un retard pris par vos prédécesseurs".

Elle parle d'un manque de vision claire et d'un manque d'efforts sur les mesures d'économies, avec notamment des dépenses de personnel qui sont en croissance.