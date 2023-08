Rouen. Pénurie de maîtres-nageurs : un métier en déficit d'attractivité ?

Cherche maître-nageur sauveteur désespérément... À Rouen comme dans d'autres collectivités, le recrutement de ces professionnels se complique, au point même qu'il devient difficile de remplir les plannings. Il a même fallu la saison dernière limiter parfois les horaires d'ouverture des trois piscines rouennaises. La piscine Marvingt est même réservée uniquement à l'activité des clubs, et ce sera encore le cas en septembre. Pour cette rentrée 2023, il manque encore trois postes de maître-nageur sauveteur pour pouvoir tourner à plein régime, selon le service des sports de la Ville. Mais l'urgence est relative, puisque cette piscine Marvingt doit fermer en fin d'années pour des travaux.

"Le sujet nous occupe depuis quelques mois, voire quelques années. Le métier est de plus en plus en tension", confirme Sarah Vauzelle, adjointe au maire en charge des sports, qui parle notamment des horaires contraignants, en soirée et le week-end.

Un métier méconnu

Lui est tout proche de la retraite. Hervé Canterel est maître-nageur sauveteur et chef de bassin de la piscine Guy-Boissière. Et il est amoureux de son métier, même s'il est obligé d'admettre son déficit d'attractivité. "Travailler jusqu'à 22 h le soir, le week-end, pour un Smic amélioré, ce n'est pas forcément vendeur", reconnaît-il, d'autant que le maître-nageur sauveteur peut être reconnu pénalement responsable en cas de problème pendant ses heures de surveillance du bassin.

Mais selon ce passionné, le métier est aussi mal connu et son aspect pédagogique peut attirer les plus jeunes. "On travaille avec les scolaires, les enfants, les adultes, le troisième âge pour l'aquagym... Tout ça me drive, j'adore ce métier", explique celui qui entraîne aussi l'équipe de water-polo des Vikings. Une question de passion en somme. "J'encourage ceux qui viennent du monde aquatique à aller vers ce métier, ils ne seront pas surpris."

Une évolution de la loi

La législation a changé tout récemment pour remédier aux problèmes de recrutement. Il est désormais possible d'être embauché et de pouvoir surveiller les bassins en étant titulaire du Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA). Pour accéder aux possibilités d'enseignement de la natation, il faut toujours le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation popularité et de sport mention activités aquatiques et de la natation (BP JEPS AAN).