Sécurité au Havre. Combien la ville dépense-t-elle pour protéger ses habitants ?

D'après l'étude publiée par Le Figaro le 25 juin 2025, la ville du Havre dépense en moyenne 42€ par habitant et par an dans le domaine de la sécurité. Cette donnée s'appuie sur les dépenses de fonctionnement enregistrées entre 2021 et 2023, calculées à partir des balances comptables communales, en partenariat avec l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et la DGFiP.

Avec ce chiffre, Le Havre occupe la 69e position sur 100 dans le classement national des villes de plus de 50 000 habitants, loin derrière Cannes (214€/habitant) ou Béziers (179€/habitant), mais devant Caen (71e).

Une part budgétaire de 3,4% consacrée à la sécurité

Toujours selon l'étude du Figaro, 3,4% du budget de fonctionnement de la ville du Havre est alloué aux questions de sécurité. Cette proportion reste en dessous de la moyenne observée dans les villes dirigées par la droite (5%), et proche de celle des municipalités de gauche ou centristes, qui tournent autour de 4%.

Le Figaro précise que cette part englobe les dépenses liées à la police municipale, à la vidéoprotection et aux dispositifs locaux de sécurité.

Le Havre dans la moyenne basse des grandes villes françaises

Avec 42€ par habitant, Le Havre se situe dans la même zone que des villes comme Caen (42€ également) ou Nantes (45€). Elle reste cependant loin derrière les communes comme Cannes, qui consacre 8% de son budget et plus de 200€ par habitant, ou Béziers, dont 13,7% des dépenses de fonctionnement sont orientées vers la sécurité.

Selon Le Figaro, ces écarts révèlent "la place centrale qu'occupe désormais la sécurité dans les politiques locales", avec des choix très différents selon les maires. Cela peut aussi témoigner d'un différentiel de besoin, ou de ressenti de besoin, selon les villes.

Un investissement modéré mais constant

L'étude souligne que certaines villes choisissent de compenser les "carences perçues de l'État" en matière de sécurité. Ce n'est pas forcément le cas du Havre, qui reste dans une fourchette moyenne-basse du classement. Rien n'indique, à ce jour, que la municipalité havraise ait engagé une hausse majeure de ses moyens sécuritaires depuis 2023.

Toujours selon l'article, "les dépenses de sécurité des communes représentent un poste en nette hausse à l'échelle nationale", mais Le Havre n'a pas été identifié comme une des communes les plus actives sur ce plan.