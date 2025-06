Sécurité. Caméras, police, prévention… Combien la Ville de Caen dépense-t-elle chaque année pour protéger ses habitants ?

Dans son classement inédit publié en juin 2025, Le Figaro s'est penché sur les budgets des 100 plus grandes villes françaises pour mesurer l'effort consenti en matière de sécurité. L'étude se base sur les dépenses de fonctionnement liées à la sécurité sur la période 2021-2023. Résultat ? La Ville de Caen consacre en moyenne 42€ par habitant et par an à la sécurité. Elle se place au 71e rang national, loin derrière des communes comme Cannes (214€/habitant) ou Béziers (179€/habitant).

4,4% du budget de fonctionnement de Caen dédié à la sécurité

A l'échelle de son budget global de fonctionnement, la part réservée à la sécurité atteint 4,4%. Ce chiffre reste dans la moyenne nationale pour les villes dirigées par des majorités de gauche ou du centre. A titre de comparaison, les villes gérées par des municipalités de droite consacrent en moyenne 5% à ce poste budgétaire. La sécurité demeure donc un enjeu présent, mais pas prioritaire dans les arbitrages caennais.

• A lire aussi. Budget 2025 de Caen la Mer. "Il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition", d'après Aristide Olivier

Quelle sécurité pour les habitants de Caen ?

Avec une dépense modérée par habitant, la ville de Caen s'appuie sur une politique sécuritaire raisonnée. La présence de policiers municipaux, le recours à la vidéosurveillance et les actions de prévention sont au cœur du dispositif. Toutefois, en comparaison avec d'autres villes de même taille, les effectifs municipaux restent limités, ce qui peut témoigner d'un besoin moins important.

• A lire aussi. Caen. Une importante opération de contrôles menée à la gare

Un contexte national qui pousse les communes à agir

Selon l'étude du Figaro il y aurait un sentiment d'abandon de l'Etat, et de ce fait, de plus en plus de villes investissent dans la sécurité locale. En 2023, les polices municipales ont coûté 2,2 milliards d'euros à l'échelle nationale, un record. Dans ce contexte, les écarts de dépenses entre communes traduisent des choix politiques et budgétaires très différents selon les territoires, mais aussi une disparité dans les besoins.

• A lire aussi. Sécurité. Comment Caen a-t-elle réussi à obtenir le label "Ville prudente" ?

Pourquoi Caen investit-elle moins que d'autres ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le niveau de dépense relativement faible à Caen, selon le média :

• Un taux de délinquance maîtrisé par rapport à d'autres métropoles ;

• Une priorité budgétaire donnée à d'autres politiques publiques (mobilité, logement, culture...) ;

• Un choix politique assumé, misant davantage sur la coopération avec la police nationale que sur une surenchère municipale.