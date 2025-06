Rouen. Un nouveau service VTC réservé aux femmes, passagères comme conductrices, pour des trajets plus sereins

La ville de Rouen figure parmi les premières en France à accueillir "Women for women", une fonctionnalité récemment lancée par l'application Bolt. Cette nouvelle catégorie de course permet aux utilisatrices de l'application de voyager uniquement avec des femmes chauffeurs, et vice versa. L'objectif : instaurer un climat de confiance dans un secteur encore perçu comme majoritairement masculin.

Un système de vérification d'identité inédit dans les VTC en France

Pour garantir l'usage exclusif entre femmes, l'accès à "Women for women" repose sur une procédure de vérification d'identité. Avant de pouvoir commander une course, les utilisatrices doivent :

• Prendre un selfie en temps réel.

• Télécharger une pièce d'identité (CNI, passeport ou permis).

• Utiliser la dernière version de l'application Bolt.

Ce double contrôle, inédit à ce jour en France dans le secteur du VTC (Véhicule de tourisme avec chauffeur), permet de vérifier que la passagère est bien une femme, en limitant les tentatives d'usurpation d'identité.

Un dispositif pensé pour la sécurité des femmes

La création de cette catégorie répond à une préoccupation grandissante : la sécurité dans les trajets en VTC, en particulier en soirée. D'un côté, les passagères expriment un besoin croissant de se déplacer sereinement. De l'autre, certaines femmes chauffeurs hésitent encore à exercer la nuit ou à accepter des courses inconnues.

"Il est essentiel de garantir la sécurité de toutes les femmes sans opposer les unes aux autres. Cette fonctionnalité répond à un vrai besoin, à la fois pour les utilisatrices et pour les conductrices", souligne Julien Mouyeket, directeur général de Bolt France.

Un coût inchangé, mais un délai d'attente un peu plus long

Le tarif appliqué pour une course Women for women reste identique à celui de la catégorie standard, soit l'offre la plus accessible sur l'application. En revanche, le délai d'attente pourrait être légèrement plus long : en moyenne cinq minutes supplémentaires, du fait d'un nombre encore restreint de femmes chauffeurs à Rouen.

Vers une féminisation progressive du métier de chauffeur VTC

Si le secteur VTC demeure largement masculin, les lignes bougent. La part de femmes conductrices a doublé entre 2023 et 2024, selon les données internes de Bolt. Toutefois, la crainte pour leur sécurité constitue encore un frein majeur à leur installation, en particulier lors des horaires nocturnes.

Le lancement de Women for women vise à encourager davantage de femmes à franchir le pas. En sécurisant le cadre de travail, Bolt espère favoriser la diversification du profil des chauffeurs en Normandie, et notamment à Rouen.

