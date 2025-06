Rouen. Fini les allers-retours pour les parents ? Uber lance son service "spécial ado" : voilà comment ça marche

Rouen fait partie des premières villes de France à bénéficier d'un tout nouveau service de transport destiné aux adolescents de 13 à 17 ans. Cette option, intégrée à l'application Uber, leur permet de réserver seuls un trajet… mais toujours sous l'œil vigilant des parents. Une initiative pensée pour accompagner les familles dans leur organisation quotidienne, surtout en période de fin d'année scolaire.

Moins de stress pour les parents, plus d'autonomie pour les ados

Selon une enquête récente menée par Uber, les parents consacrent en moyenne deux heures par semaine à véhiculer leurs enfants. Pour 34% d'entre eux, ce chiffre grimpe à plus de quatre heures. Ce sont majoritairement les mères (86%) qui assurent ces déplacements. Avec cette nouvelle offre, les ados peuvent commander eux-mêmes leur trajet via un compte rattaché au profil familial.

Mais pas question de les laisser livrés à eux-mêmes : les trajets sont encadrés par plusieurs fonctionnalités de sécurité pensées pour offrir une vraie tranquillité d'esprit aux parents.

Un encadrement renforcé pour des trajets sécurisés

Voici les principales mesures de sécurité mises en place :

Suivi en temps réel : les parents peuvent suivre le trajet à distance, en direct, avec les infos sur le chauffeur, le véhicule et la destination.

: les parents peuvent suivre le trajet à distance, en direct, avec les infos sur le chauffeur, le véhicule et la destination. Code PIN obligatoire : avant d'entrer dans la voiture, l'adolescent doit fournir un code unique au chauffeur. Ce dernier ne peut démarrer sans ce code.

: avant d'entrer dans la voiture, l'adolescent doit fournir un code unique au chauffeur. Ce dernier ne peut démarrer sans ce code. Alertes intelligentes (RideCheck) : si le trajet dévie ou s'interrompt de manière inhabituelle, l'application envoie une alerte automatique à l'ado et au chauffeur.

: si le trajet dévie ou s'interrompt de manière inhabituelle, l'application envoie une alerte automatique à l'ado et au chauffeur. Communication ouverte : les parents peuvent contacter le chauffeur à tout moment durant le trajet et accéder à un bouton d'urgence si nécessaire.

: les parents peuvent contacter le chauffeur à tout moment durant le trajet et accéder à un bouton d'urgence si nécessaire. Chauffeurs expérimentés uniquement : seuls les conducteurs les mieux notés et les plus expérimentés sont autorisés à prendre en charge les trajets pour ados.

Un lancement bien calé pour la fin des examens

Ce service tombe à pic : les collégiens et lycéens normands viennent tout juste de terminer le brevet et le bac. A Rouen comme dans sept autres grandes villes françaises, les jeunes vont pouvoir profiter de leurs vacances avec plus de liberté, sans pour autant inquiéter leurs parents.

Les deux premiers trajets bénéficient même d'une réduction de 50%, un coup de pouce de bienvenue pour tester le service cet été.

Quelles villes sont concernées par ce nouveau service ?

Outre Rouen, ce dispositif est lancé dans plusieurs autres agglomérations françaises : Amiens, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et Mulhouse. Au total, 21 villes sont ou seront concernées dans les semaines à venir.