Seine-Maritime. Rouen parmi les 10 villes les plus dangereuses de France en 2024

Le dernier classement des villes les plus dangereuses de France, publié par le ministère de l'Intérieur en avril 2024, place Rouen en 4e position. Ce classement repose sur les données issues de l'Etat 4001, un outil d'enregistrement des crimes et délits, commun à la police et à la gendarmerie nationales. Si beaucoup de médias (comme Le Parisien, ou bien Valeurs Actuelles, journal d'opinion classé à l'extrême droite) sortent eux aussi leurs classements très attendus chaque année (selon des critères différents), celui-ci se base uniquement sur les données du ministère de l'intérieur.

Rouen en quelques chiffres

Avec un total de 11 598 crimes et délits recensés en 2023 pour une population de 114 083 habitants, le risque de devenir victime d'un acte criminel ou délictueux à Rouen est de 10,2%, soit 101,663 pour 1 000 habitants. Ce chiffre place Rouen parmi les villes les plus insécuritaires de France, marquant une progression de deux places par rapport à 2023, où elle se trouvait à la 6e position.

Le classement 2024, qui couvre 368 villes de plus de 22 500 habitants en France métropolitaine, repose sur une méthode de calcul actualisée, prenant en compte douze critères distincts, tels que les cambriolages, les destructions volontaires, les violences sexuelles, et les vols. Les particularités des départements d'outre-mer ont été exclues du classement général pour offrir une vision plus précise de la situation en métropole.

Un classement qui n'est pas toujours représentatif

Ce classement, bien qu'informatif, ne reflète pas toujours la réalité vécue par les habitants, car il se base uniquement sur les faits enregistrés par les forces de l'ordre. Toutefois, il souligne les défis auxquels la Ville de Rouen est confrontée en matière de sécurité, et appelle à une réflexion sur les mesures à mettre en place pour inverser cette tendance inquiétante.

Les données de ce classement sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, qui publie chaque année ces statistiques pour informer les citoyens et les responsables locaux.